Sicurezza a Bologna, l’allarme del Sap: “Mancano auto alla polizia”

Bologna, 11 ottobre 2024 – I controlli del territorio sono la base per la prevenzione e la sicurezza della città. Ma a Bologna, alle Volanti, "a fronte di almeno 20 vetture necessarie al buon andamento dell'Upgsp, ce ne sono appena sei o sette che possono essere realmente impiegate".

A spiegarlo è Tonino Guglielmi, segretario del Sap che precisa come la stessa situazione si presenti anche "in riferimento al parco auto dei commissariati, dal momento che l'8 ottobre si è verificato lo stesso problema sul turno della mattina al commissariato Due Torri, dove l'attesa della vettura è durata circa due ore". Un problema che ha spinto il sindacato di polizia a chiedere al questore Antonio Sbordone "un impegno ad incrementare il numero delle vetture nel parco auto della Questura in quantità tale da porre fine a questi disservizi. Le manutenzioni, i guasti e gli imprevisti non possono ancora oggi costituire un impedimento, perché attraverso una programmazione degli interventi ed un parco auto adatto nelle condizioni e nel numero si potrebbe intercettare con facilità ogni sorta di esigenza".

Se questo finora è mancato, insiste Guglielmi, "riteniamo sia il momento di scongiurare simili situazioni in futuro", perché "una città come Bologna non può permettersi che tutto ciò avvenga ancora oggi e in un periodo storico in cui la percezione della cittadinanza sulla sicurezza sta conoscendo una preoccupante flessione verso il basso. Servono più auto e occorre investire energie e risorse affinché queste vengano assegnate a Bologna. Non vogliamo pensare – conclude il segretario Sap – di dover affrontare la paradossale situazione per la quale, come annunciato dal ministro dell'Interno, a Bologna ci sia, nel prossimo futuro, un aumento del personale e non ci siano a disposizione le auto".