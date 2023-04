Sicurezza, allerta in città Rave e minacce anarchiche Raffica di controlli a Pasqua

di Paolo Rosato

Dagli spazi di culto, chiese e santuari, oltre all’aeroporto, fino alla stazione e a tutti i luoghi sensibili dove possono essere presenti tantissime persone. E dai monumenti alle sedi istituzionali, fino anche ai probabili rave party, forse illegali, che prenderanno vita in questi giorni e ai rigurgiti anarchici. Il ministero dell’Interno ha richiamato i grandi Comuni, come Bologna, alla massima attenzione durante le festività pasquali, chiedendo in una nota arrivata il 5 aprile a Palazzo d’Accursio – firmata dalla Prefettura, che ha trasmesso il messaggio – e alle forze dell’ordine di intensificare i controlli e di alzare la guardia, perché questi giorni potrebbero essere funestati da azioni improvvise.

"Tenuto conto dell’attuale scenario politico internazionale, contraddistinto dal conflitto bellico russo-ucraino – scrive la Prefettura, citando nell’oggetto la nota del Viminale – , del perdurare della minaccia terroristica nonché dalla campagna di mobilitazione nazionale promossa dai movimenti dell’area anarchica in segno di solidarietà con il libertario Alfredo Cospito, non si può escludere che la ricorrenza possa costituire occasione per il compimento di condotte delittuose o azioni di carattere dimostrativo in grado di incidere negativamente sull’ordine e la sicurezza pubblica". Da questo "discende la necessità di assicurare l’adozione di efficaci misure finalizzate a garantire la generale tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, anche in chiave preventiva". Poi l’elenco delle azioni consigliate, come "sensibilizzare i servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi a rischio, con particolare riferimento agli obiettivi istituzionali e di governo, delle rappresentanze diplomatiche e consolari delle sedi di partiti e movimenti politici, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e militari, degli obiettivi sindacali, economici, finanziari, delle infrastrutture critiche e di qualsiasi altro obiettivo sensibile per la circostanza. Attuare – si legge ancora – una mirata attività info-investigativa nei confronti di soggetti ritenuti contigui a formazioni terroristiche ovvero asodalizi di area anarco-insurrezionalista". Ci sono, come detto, anche i party illegali. "Sviluppare attività preventive finalizzate a cogliere informazioni eo segnali relativi all’organizzazione ed allestimento di raduni e feste illegali, tipo rave party. Speciale attenzione – continua la nota – dovrà essere riservata anche a tutte le località dove sono ubicati chiese, santuari, luoghi di culto e simboli della cristianità prevedendo specifiche misure di sicurezza in occasioni di manifestazioni religiose particolarmente partecipate, oltre a monumenti, musei e siti di interesse turistico". Parimenti "deve essere assicurata l’attività di controllo degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento, nonché delle aree di ritrovo dei giovani" e degli spazi più frequentati"