Sicurezza, Bologna sul fondo. Ma i reati calano. L’obiettivo ora è proteggere le fasce deboli

A Bologna, la criminalità è un fenomeno complesso influenzato da vari fattori socio-economici. Pur essendo generalmente considerata sicura rispetto ad altre città italiane, affronta sfide legate alla criminalità organizzata e a reati contro il patrimonio. I quartieri centrali sono più sicuri, mentre alcune periferie registrano una maggiore incidenza di reati, quartieri come il Pilastro che in passato è stato protagonista di efferati crimini. Ecco alcuni dati statistici: nonostante un calo del 15,3% dei reati complessivi nel 2021 rispetto al 2018, Bologna rimane ai vertici delle classifiche nazionali per alcuni reati specifici: con 104,4 reati ogni 100mila abitanti, la città svetta al primo posto in Italia per violenze sessuali. Un dato che evidenzia la necessità di interventi mirati a tutela delle fasce più deboli. In tutte le classifiche sulla criminalità si posiziona in alto. In sintesi, la città è relativamente sicura, ma richiede impegno continuo da parte delle autorità e della comunità per garantire un ambiente urbano sicuro e inclusivo.