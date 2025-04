Sicurezza in Bolognina, il Comune prende gli spazi sfitti di Acer

Bologna, 29 aprile 2025 - Il Comune si mette in moto per 'alzare le serrande' in Bolognina, lanciando un'operazione che comprende anche un accordo con Acer per prendere in gestione gli spazi sfitti che si trovano ai piani terra del quartiere. A dirlo è l'assessora alla Sicurezza e al Welfare, Matilde Madrid, durante l'assemblea civica organizzata nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, ora gestito da una nuova cordata di associazioni, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e buona parte della Giunta, dove si illustrano i progetti dell'amministraizone messi in campo nella zona del Navile, in una sala gremita di cittadini. Nel dettaglio, l'idea è quella di "riprenderci i marciapiedi della Bolognina - inizia Madrid -. Ci sono tante serrande abbassate e stiamo lavorando su tre fronti". Il primo è quello dell'accordo con Acer, che permette al Comune di 'prendere' gli spazi sfitti al pian terreno: "Pagheremo noi il canone e chiederemo alle realtà territoriali di svolgere progetti di valore pubblico in quegli spazi". Si cerca la collaborazione anche con i privati: "Faremo una manifestazione di interesse rivolta ai privati per chiedere che mettano a disposizione, per usi temporanei il loro sfitto - spiega l'assessora -. E chiederemo alle associazioni e alle realtà del territori progetti, che sosterremo economicamente e faremo un abbinamento spazi-progetti per disseminare la Bolognina di realtà sociali, culturali e aggregative".

Il mercato Albani

Il secondo fronte operativo è incentrato sull'area Albani: "Abbiamo acquisito due chioschi del mercato Albani - conclude l'assessora -. Anche questi verranno inseriti nel piano da dedicare alla comunità del territorio per prendersi cura della Bolognina e trovare in questi chioschi dei punti di appoggio per fare attività".

La nuova gestione del Bertasi

Il percorso di coprogettazione che si occuperà della Casa di Quartiere vede una folta cordata di associazioni e realtà. Il tutto "rafforza il lavoro sociale. Qui tra l'estate e l'autunno - afferma il sindaco Lepore - aprirà una biblioteca aperta sette giorni su sette con un'attività educativa per gli adolescenti". Inoltre, si vogliono "rilanciare le attività nel parco e nella piazza, questa piazza-giardino che si è aggiunta a piazza Lucio Dalla con la fontana a raso". Per la presidente del Navile Federica Mazzoni, la Casa di quartiere è "un unicum in città e sarà vitale che sia in assoluta continuità con piazza Lucio Dalla - dice -. Da qui abbiamo tutte le opportunità per rendere sempre più vivo questo posto".

L'assemblea civica

Il cuore dell'assemblea, che raduna circa 150 persone, con tante in piedi, è "fare il punto su tutta la Bolognina - aggiunge il sindaco -, quindi sui temi della sicurezza, sul nuovo progetto del Dlf" e sulle opportunità per "valorizzare questa importante rete di associazioni che è nata con il 25 aprile". Iniziativa che riceve il plauso della sala, perché ha colto lo "spirito di riscatto", come sostiene Madrid, che si è vissuto nelle strade della Bolognina nel giorno della festa della Liberazione. Parola poi agli interventi dei cittadini, tra sfoghi, domande e proposte: spaccio, controlli delle forze dell'ordine, atti vandalici, sicurezza e luoghi di incontro sociali sono gli argomenti principali.