Sicurezza, più controlli in Bolognina: ecco dove

Bologna, 25 febbraio 2025 – Non c’è pace per il quartiere della Bolognina, dove, secondo la Questura: “si continua a registrare un’alta concentrazione di fenomeni di particolare degrado sociale, come l’abuso di sostanze stupefacenti, alcool, reati contro la persona e il patrimonio”. Fra i vicoli, inoltre, le forze dell’ordine continuano a fermare molti cittadini stranieri irregolari che si trovano spesso in situazioni di marginalità sociale e trovano, dunque, sostentamento nella malavita.

Una zona già presidiata dalla polizia

Nonostante la forte presenza delle forze dell’ordine nel quartiere con quotidiane pattuglie a piedi e numerosi servizi straordinari di controllo del territorio settimanali, la Questura di Bologna ha ritenuto necessario di pianificare e predisporre ulteriori servizi di controllo del territorio a partire da ieri, lunedì 24 febbraio, per le prossime settimane.

Gli stessi saranno svolti quotidianamente, nelle fasce orarie pomeridiane e serali, e saranno coordinati dal personale della Questura e del Commissariato Bolognina Pontevecchio.

In queste operazioni saranno impiegati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e in determinate giornate verranno coinvolti anche gli agenti del personale della Squadra Mobile, dell’ufficio immigrazione, dei team cinofili antidroga e della polizia locale.

Dove aumentano i controlli

Gli interventi saranno destinati nell’area del quartiere compresa tra via F. Bolognese, Piazza dell’Unità, Via G. Matteotti, Via de’ Carracci, Via Dall’Arca e Via A. Fioravanti.

Il progetto ha avuto inizio ieri pomeriggio e ha già portato all’identificazione e di 54 persone, di cui 22 cittadini stranieri, e al controllo di 16 veicoli.

Sono stati denunciati due stranieri in quanto irregolari sul territorio nazionale, un tunisino di 28 anni e un marocchino di 36, entrambi con precedenti, i quali sono stati lasciati a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che valuterà la possibilità di espulsione.