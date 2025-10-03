Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Bologna
Sicurezza, controlli in Bolognina. Due denunciati dalla polizia locale
3 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Sicurezza, controlli in Bolognina. Due denunciati dalla polizia locale

In Bolognina sono intervenuti i reparti Navile e Sicurezza urbana della polizia locale, con tanto di unità cinofila Due uomini sono stati denunciati

Si chiudono con un bilancio di due denunce i controlli in zona Bolognina svolti lunedì e martedì dai reparti Navile e Sicurezza urbana della Polizia Locale. Nel primo caso, all’interno del giardino Elena Luzzato, in zona Navile, gli agenti si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi con l’unità cinofila e uno dei giovani, un 21enne straniero, è scappato in direzione di via Fioravanti, prima di essere fermato all’uscita di un sottopasso da altri operatori e poi portato al Comando per l’identificazione. Dopo la perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish e 100 euro, ed è stato trattenuto, in accordo con il magistrato di turno, per essere messo a disposizione, il giorno dopo, dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Quando ha capito che sarebbe stato espulso, "il 21enne – riferisce il Comune in una nota – ha minacciato gli agenti e tentato atti autolesionisti", venendo poi messo in sicurezza e portato in ospedale, dove ha continuato a comportarsi in maniera violenta. Alla fine il giovane è stato denunciato per spaccio e resistenza per la fuga in occasione del primo controllo, e per minacce e resistenza a pubblico ufficiale per quanto ha fatto al Comando, e il giorno dopo è stato messo a disposizione delle autorità competenti per le procedure di rimpatrio.

Martedì, invece, in piazza Lucio Dalla una pattuglia della Locale ha visto due persone che litigavano in mezzo a un gruppo di cittadini, tra cui dei bambini. Gli agenti si sono accorti che uno dei due stava minacciando l’altro con uno stiletto-cacciavite. L’uomo è stato bloccato e denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo d'arma ed è poi emerso che era già stato denunciato sabato 18 settembre per furto all’interno di un veicolo nel mercato della Piazzola.

© Riproduzione riservata

