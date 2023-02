Sicurezza a Bologna, controlli straordinari al Pilastro: oltre 100 identificati e droga sequestrata

Controlli interforze al Pilastro

Bologna, 14 febbraio 2023 - Oltre cento identificati e circa 24 grammi di hashish sequestrati. Sono i numeri dei controlli interforze disposti dalla Prefettura in zona Pilastro, decisi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 21 gennaio, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con l'obiettivo di ripristinare la legalità e migliorare la vivibilità nei quartieri periferici.

Dopo quanto già fatto in Bolognina, in zona Universitaria e al parco della Montagnola i controlli si sono quindi spostati al Pilastro. Le persone identificata nella giornata di ieri sono state 119, di cui 55 stranieri, a questi si aggiungono trentatré veicoli e tre esercizi commerciali. Inoltre, sono stati sequestrati 24 grammi di hashish. Le operazioni, coordinate dal Questore, hanno coinvolto la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia locale, con i relativi reparti speciali ed il supporto delle Unità cinofile.

In una nota la Prefettura spiega che i controlli, iniziati alle 13 e andati avanti fino alle 19, hanno consentito di individuare diverse situazioni di illegalità, legate soprattutto allo spaccio di droga e alle violazioni del codice della strada, per le quali sono state comminate le previste sanzioni.

Per aumentare la sicurezza in città il Comune ha annunciato che entro il mese di aprile partiranno i lavori per installare quarantasei nuove videocamere di sorveglianza nelle zone dello stadio Dall'Ara, del Caab, del Fiera district e del Navile e altre sedici verranno installate in "otto varchi cittadini di accesso: San Donato-Salgari, Industria-Ferroviere, Fiera-Michelino, Panzacchi-Savenella, Dazio, Ponente-Triumvirato, Roma-Giovanni XXIII e Pietramellara-Amendola", spiega Palazzo D'Accursio. La gara per i lavori "è stata aggiudicata per un importo complessivo di un milione di euro, grazie anche ad un cofinanziamento di cinquecentomila euro del ministero dell'Interno", precisa l'amministrazione che conclude "l'installazione partirà entro il mese di aprile e i lavori verranno completati entro l'anno".