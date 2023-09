Sicurezza, decoro e pulizia tra gli slogan e la realtà

Da anni chi malamente amministra Bologna sbandiera giornalieri slogan magnificando le sue virtù, tra le quali qualità della vita, sicurezza, pulizia etc... La realtà è molto diversa. Si apprendono ogni giorno notizie di crimini ricorrenti anche in zone ‘bene’ della città, stupri, furti nelle abitazioni, rapine, spaccio inquinamento, traffico caotico, buche (o per meglio dire voragini), nell’asfalto, residenti che hanno paura a uscire di casa.

Armando Palmia