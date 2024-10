Sicurezza della Garisenda. Appalto da cinque milioni

Si avvicina l’attivazione dell’intervento di messa in sicurezza della Garisenda, che vedrà entrare in azione le macchine di tiro concesse dall’Opera Primaziale di Pisa. Il Comune ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, finanziati con fondi Pnrr tramite il ministero della Cultura. L’intervento di messa in sicurezza, si legge nel provvedimento, si compone di due fasi "strettamente interconnesse" e necessariamente successive: la ‘fase 1’ riguarda lo smontaggio, il trasporto in stabilimento e la messa in funzione, con collaudo, delle macchine; la ‘fase 2’ riguarda la successiva posa delle macchine di tiro. L’importo a base di gara per la procedura negoziata è pari a un milione e 351.944 euro, ma l’appalto complessivo ammonta a quattro milioni e 903.333 euro. Queste le cifre al centro della procedura negoziata e in ballo c’è un solo operatore economico, "stante l’assenza di concorrenza per motivi tecnici": l’azienda individuata dal Comune è l’unica "che detiene il know how per intervenire in tempi brevi".