Sicurezza e controllo della città La riorganizzazione in Questura Più funzionari alle Volanti

Un potenziamento dell’Ufficio Volanti, per rafforzare la presenza della polizia sul territorio e incrementare così la prevenzione dei reati. Lo ha annunciato il questore Isabella Fusiello, presentando alcuni nuovi funzionari assegnati alla Questura. Dai cittadini, spiega il questore, arriva "in continuazione una richiesta di sicurezza" che la polizia cercherà di soddisfare organizzando già da questa settimana "servizi ad alto impatto, per dare una maggiore percezione di sicurezza sul territorio". Un impegno concentrato soprattutto sul centro storico e sulle zone in cui i cittadini chiedono la presenza delle forze dell’ordine, a cominciare dalla Galleria Due Agosto, via Gramsci, Piazza XX settembre e piazza dei Martiri, ma proseguiranno anche i servizi straordinari in Bolognina, ormai diventati quotidiani. Anche grazie all’arrivo dei nuovi funzionari, la Questura rafforzerà l’ufficio Volanti, rivedendone l’organizzazione con la presenza ad ogni turno (7-13, 13-19, 19-24) di un commissario-capo sul territorio insieme agli agenti. Le nuove ‘forze’ in campo sono Rosanna Chironi, in arrivo da Milano, neodirigente del settore risorse umane; Raffaella Alecci, che entra a far parte dell’ufficio di gabinetto come Giulia Mattioli, ora addetto alle esterne e rapporti con la stampa; Luca Fiorini, funzionario all’ufficio controllo del territorio dove Felice Palamara avrà l’incarico di vicedirigente. Alle Volanti sono arrivati anche i nuovi funzionari Giacomo Uboldi, Letizia Guadagnino e Jessica Perciballi (tutti e tre ex 110° Corso Commissari). Alla Digos torna invece Alberto Verzera, con il ruolo di vicedirigente. Nella riorganizzazione rientra anche Marco Gianfrancesco, nuovo reggente del commissariato Due Torri-San Francesco, dopo la nomina a vicario di Rimini di Paolo Pellegatti.

L’annuncio di questo rafforzamento dell’ufficio Volanti è stato accolto con favore dalle opposizioni a Palazzo D’Accursio. "Molto bene le decisioni intraprese dal questore Isabella Fusiello – le parole del consigliere comunale e portavoce della Lega, Giulio Venturi –, ma ora tocca al sindaco coadiuvare l’operato delle forze di polizia e non lasciarle sole nel contrastare la malavita a Bologna. Abbiamo sollecitato più volte l’installazione di nuove telecamere in aree problematiche, Colli e zone periferiche in primis, ma nonostante questo siamo sempre rimasti inascoltati". Inoltre, ricorda Venturi, "risale a oltre un anno fa la mia richiesta di dare alloggi gratuiti alle forze dell’ordine disponibili a trasferirsi in zone complesse di Bologna, al fine di tutelare con la propria presenza quartieri che da sempre hanno visto fatti malavitosi. Rilancio con forza questa idea, in quanto un presidio del genere in stabili a forte concentrazione abitativa e delinquenza come il Pilastro, la Bolognina o la Barca potrebbe smussare soprattutto aspetti legati alla microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti".