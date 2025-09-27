Sicurezza e Daspo urbani. Sono 35 da inizio anno. Focus zona universitaria

Trentacinque Daspo urbani dall’inizio dell’anno. I provvedimenti di Divieto di accesso ai centri urbani (cosiddetti Dacur o Daspo urbano) sono stati emessi dal questore Antonio Sbordone nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza della collettività. L’ultimo, appena mercoledì scorso, emesso nei confronti di un quarantenne tunisino molesto e aggressivo prima con gli avventori di un locale di via dell’Artigiano, poi anche con gli appartenenti alle forze dell’ordine intervenuti. Nei confronti dell’uomo, che era completamente ubriaco, è quindi scattato il divieto di accesso e stazionamento nei pressi o nelle immediate vicinanze di quel locale per due anni. Come spiegano dalla Questura, buona parte dei 35 provvedimenti "riguarda le aree del centro storico e della zona universitaria".

Ossia aree ‘critiche’ sotto il profilo di sicurezza e degrado, ma meno problematiche della Bolognina. Dove però, da dieci giorni a questa parte, secondo l’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, "i cittadini ci dicono che la situazione è migliorata". L’assessore lo ha spiegato rispondendo ieri in Question Time: "Abbiamo chiesto una maggiore focalizzazione nei controlli, tanto si sa dove sono i luoghi di spaccio – spiega Madrid –. Per questo abbiamo chiesto un intervento mirato e non a tappeto. Non avendo avuto efficacia tangibile la zona rossa, siamo andati in Procura con un dossier su cui auspichiamo esiti". Però, afferma l’assessore, "da 10 giorni in cui l’attenzione si è focalizzata, i cittadini dicono che la situazione è migliorata".

Quanto alla lettera degli esercenti di via Albani, che avevano definito "cosmetico" l’intervento in Bolognina, "tratta la questione sicurezza con lo stesso taglio a cui stiamo lavorando – dice Madrid – e con delle proposte molto concrete". Poi fa il punto sulle azioni messe in campo. I due chioschi sfitti del mercato, spiega Madrid, "sono stati acquisiti dal Comune e saranno messi a disposizione del Quartiere: uno per attività culturali e artistiche, l’altro sarà base per servizi sociali e di inclusione".

Il Comune ha preso anche alcuni spazi Acer a piano terra, rimasti sfitti, che saranno assegnati a realtà associative. "Ho però una parziale delusione – confessa Madrid – perché abbiamo lanciato un avviso pubblico per proprietari privati di spazi sfitti a piano terra, ma ad oggi nessuno ha risposto. Li stiamo cercando uno per uno". Per la Bolognina sono poi allo studio "iniziative puntuali" per ridurre l’abbandono di rifiuti in "zone specifiche" e si stanno cercando fondi per il progetto Acer di riqualificazione delle corti dei palazzi Erp. Altre risorse stanziate "per estendere le ore di mediazione sociale fino a mezzanotte e aumentare le ore delle unità di strada, con l’affiancamento di figure medico-infermieristiche".