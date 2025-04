Sicurezza e solidarietà. Pasquetta Ant ai Giardini Fava: "E in estate tanti altri eventi"

Abbracciare la comunità, stringersi alle persone che la costituiscono ed essere parte dei luoghi in cui tutti viviamo, migliorandoli quotidianamente grazie all’impegno di ogni cittadino. Che, con il suo operato, può fare la differenza. Fondazione Ant, dal 1978, fa sua la filosofia del ‘community service’, pilastro dei mandati dell’ex presidente Barack Obama, svolgendo un servizio di comunità che affianca i sofferenti di tumore e promuove la prevenzione a tutto tondo per la cittadinanza, a cui lunedì verrà regalato una giornata proprio all’insegna di questi principi. Nel parco dei giardini Graziella Fava, sbarca ‘Pasquetta con Ant’, un’iniziativa pensata per bambini, famiglie e bolognesi, tra laboratori e caccia al tesoro a tema pasquale. "Questo evento risponde all’appello del sindaco Lepore - spiega l’organizzatrice Eleonora Gazzotti (nella foto) - di aiutare l’amministrazione pubblica a bonificare alcune aree di degrado della nostra città. Infatti, partecipiamo alle attività di Ascom ed Emil Banca in piazza XX Settembre con i nostri banchetti".

Ma ora l’attenzione si concentra sui giardini Fava, di cui "ci vogliamo occupare per fare in modo che la microcriminalità non riversi più su quel bel parco - continua Gazzotti -. La Questura, con il questore Sbordone, si è resa disponibile a mettere in sicurezza la zona per permettere alle famiglie di godersi in tranquillità lo spazio verde", ristrutturato dal Comune con un campo da basket (Favaboys) e dove è stata inserita l’attività del chiosco Favaloso, che sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 18 e nel periodo estivo anche la sera.

Lunedì l’iniziativa, realizzata in collaborazione con BeeBo, Favaloso Food and Drink e Granarolo, prende vita alle 15 con un laboratorio gratuito organizzato da BeeBO per bimbi di ogni età sulla vita delle api, dove si potrà realizzare anche una candela di cera d’api con Zeid Nabulsi. Per permettere a tutti di partecipare, è consigliato iscriversi a questo link https://form.jotform.com/fondazioneant/laboratori-di-pasquetta. Poi, alle 16, partirà la caccia al tesoro: Granarolo dona 150 uova colorate che saranno nascoste nel prato. A fine gioco, ci sarà una premiazione con tanti prodotti pasquali di Ant, che sarà presente anche con un banchetto per tutto il pomeriggio. E dalle 12 alle 18, il Chiosco ’Favaloso’ sarà aperto con prelibatezze e drink. "Organizzeremo altri eventi nel periodo estivo ai giardini Fava, tra concerti serali, cacce al tesoro, mercatini agroalimentari con l’aiuto di Caab - conclude Gazzotti -, per rianimare lo sapzio e restituirlo alla cittadinanza. Facciamo appello alle tante realtà bolognesi di supportarci economicamente nella realizzazione di eventi sempre più belli".

Mariateresa Mastromarino