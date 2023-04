Sicurezza, il corteo rinviato all’ultimo momento spacca il centrodestra

È solo rinviata la manifestazione ‘Stop criminalità’ in programma ieri sera nel centro di Casalecchio e annullata poche ore prima dagli stessi organizzatori. Un corteo che doveva partire alle 19,45 dal parcheggio di via Marconi alta e proseguire fino al municipio su iniziativa di Fratelli d’Italia e regolarmente autorizzato dalla Questura, per esprimere solidarietà alle attività economiche danneggiate dai furti subiti dai negozianti di via Marconi e galleria Ronzani. A chi parla di flop, il referente del partito della Meloni, Domenico Nobile (nella foto), replica che si è trattato di un semplice problema di comunicazione tra i richiedenti (la domanda porta la sua firma e quella della consigliera Maria Mazza), il Comune e la stessa Questura. "La risposta ufficiale ci è arrivata a ridosso della data e ci mancava il via libera per appoggiare un gazebo al punto di partenza. Rifaremo la domanda e la settimana prossima saremo nelle condizioni di fare questa manifestazione".

Un segno forte, nelle intenzioni del coordinatore di FdI dell’Unione. Ma criticata dagli stessi colleghi del centro destra: "E’ un’occasione persa – dice Erika Seta (Forza Italia) –. Condividiamo le motivazioni e per dovere di alleanza avremmo partecipato anche se non ho apprezzato che il gruppo Fdi non abbia ritenuto utile il nostro coinvolgimento . Evidentemente è stata più forte l’attrazione di visibilità rispetto alla possibilità fattiva di far giungere un messaggio forte alle istituzioni". Duro il commento di sindaco e assessore alla sicurezza: "La sicurezza delle nostre comunità è da sempre per noi un’assoluta priorità. Per questa ragione da anni chiediamo un rafforzamento degli organici in servizio sul nostro territorio – commentano Bosso e Nanni –.Piuttosto che criticare il Comune dovrebbero chiedere più agenti al proprio governo".

g. m.