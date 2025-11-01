Sicurezza in Bolognina. Scelta la ’sede’ del posto di polizia

Era stato annunciato e promesso dalle autorità civili e militari; desiderato e richiesto a gran voce, invece, da chi, quotidianamente, ha vissuto la paura di abitare nell’insicurezza e nel degrado. E presto, anzi prestissimo, questo ’sogno’ diventerà realtà e la Bolognina avrà finalmente il suo nuovo posto di polizia.

Il Comune, infatti, ha individuato e messo a disposizione l’immobile che, nel cuore del fragile e complesso rione, diventerà un ufficio e un presidio nelle mani degli agenti della Questura. Da piazza Galileo Galilei la proposta, che ha soddisfatto tutti i requisiti prescritti dal Ministero, è stata valutata positivamente e con molta probabilità, con l’inizio del nuovo anno, a partire già da gennaio, il nuovo servizio diventerà operativo, dopo che saranno svolti alcuni lavori.

Ma dove sarà collocato l’ufficio? Di certo c’è che lo spazio individuato si troverà in una traversa di via Carracci, in una posizione molto strategica rispetto alle fragilità della zona, che consentirà alle forze dell’ordine di avere gli occhi puntati sulla sicurezza in Bolognina.

L’area individuata sarà abbastanza vicino all’area calda della stazione, che ha gli ingressi dell’Alta Velocità proprio in via Carracci. L’ufficio, dunque, sarà nel cuore della Bolognina storica: le vie in lizza, dunque, sono via Nicolò dall’Arca, via Fioravanti e via Di Vincenzo. Tutte strade che fanno parte della tanto discussa ’zona rossa’, che in Bolognina continuerà, come disposto dal prefetto Enrico Ricci, fino al 15 marzo. Oltre all’area del Quartiere Navile, anche l’area della stazione è considerata ’zona rossa’. L’immobile individuato in Bolognina si trova al piano terra e si estende su uno spazio di circa 150 metri quadrati. Il locale, che è di proprietà privata, verrà preso in locazione dal Comune e non è al momento ancora presidiato.

A comunicare la notizia è direttamente la Prefettura, che ha diffuso anche i dati sulla sicurezza dopo la proroga dell’ordinanza sulle zone rosse, che sono sostanzialmente aree urbane individuate dal ministero dove è vietato l’ingresso a persone considerate pericolose o con precedenti penali, per contrastare criminalità e degrado. La proroga è arrivata il 15 settembre scorso e da quel momento le forze di polizia hanno continuato l’attività di controllo nelle aree interessate dal provvedimento, con l’ausilio anche della polizia Locale. Risultato? I reati sono in calo. In poco più di un mese sono stati attuati 25 servizi di controllo straordinario del territorio, nonché 7 servizi di alto impatto con il coinvolgimento delle unità cinofile e dei reparti specializzati delle forze di polizia.

Complessivamente, sono state identificate 3.678 persone, di cui 83 denunciate e 32 arrestate in flagranza di reato. La Locale, invece, ha effettuato 21 servizi; 14 le persone identificate, una fotosegnalata e tre denunciate. Tre, poi, sono i sequestri penali per sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono state sequestrate alcune armi bianche e diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, si tratta di 2,4 chilogrammi di eroina, quasi 300 grammi di cocaina e 88 di hashish. Sono 139 i grammi di marijuana e 3,25 grammi quelli di crack. I controlli effettuati dalla polizia amministrativa della Questura, dai reparti specializzati dei carabinieri e dalla Locale, hanno coinvolti 54 esercizi commerciali, dieci dei quali sono stati sanzionati con la sospensione dell’attività.