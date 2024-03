Sicurezza in via d’Azeglio. L’ira dopo la petizione: "Il Comune ci snobba"

A ottobre, più di trecento residenti e commercianti delle vie San Mamolo e d’Azeglio avevano firmato la petizione avviata dalla consigliera comunale del Gruppo misto Francesca Scarano, in cui si chiedeva al Comune di trovare una nuova collocazione per i minori stranieri ospitati a Villa Aldini e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nella zona delle vie San Mamolo e d’Azeglio, oltre che un maggior controllo del territorio interessato da parte delle forze dell’ordine.

Ora, con qualche ritardo rispetto ai 90 giorni previsti, il Comune nelle vesti dell’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo ha risposto ai cittadini.

Come è noto – e come già era previsto prima della petizione –, la struttura di Villa Aldini a metà gennaio è stata liberata, e i minori stranieri non accompagnati sono stati collocati in "altre comunità educative dotate dei necessari supporti sociali ed educativi previsti dalle norme", si spiega da Palazzo d’Accursio. Per quanto riguarda la videosorveglianza richiesta, invece, "si specifica che sono già presenti telecamere a Porta San Mamolo, una delle quali all’intersezione con via d’Azeglio", mentre "la polizia locale assicura quotidianamente la propria presenza sul territorio". Insomma, nulla cambierà: la petizione non ha dato i frutti sperati. E i residenti, rappresentati anche dall’avvocato Duccio Cerfogli, non sono contenti.

"La risposta è assurda – riflette il legale –, non tiene conto del malcontento tra i residenti. Inoltre, ammette di fatto che la struttura di Villa Aldini non avesse i requisiti per ospitare i minori, come appunto lamentato dai cittadini: infatti nella lettera si specifica come siano stati spostati in ’stutture dotate dei supporti necessari’, come a dire che quella di via dell’Osservanza non li aveva".

Capofila della petizione era la consigliera Scarano, che ora tuona: "Una risposta sbrigativa, poco esaustiva e quasi sfrontata, che preoccupa e rattrista. Il problema della sicurezza in questa zona della città permane, ma sembra che l’amministrazione non abbia consapevolezza del malessere dei cittadini. Per esempio, appena tre settimane fa – prosegue – proprio a metà di via San Mamolo c’è stata una rissa tra giovanissimi, simile a quella avvenuta a novembre in via Codivilla". Non solo, prosegue la consigliera: "Mi sarei aspettata un mea culpa per la malagestione della struttura di Villa Aldini e di quella dell’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati in generale, specialmente da parte di un assessore esperto e necessariamente competente, poiché non è al primo mandato, come Rizzo Nervo".