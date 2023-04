Sicurezza, incontri con i cittadini

A San Lazzaro prendono il via, per il secondo anno consecutivo, gli incontri dedicati alla sicurezza per fare il punto sugli strumenti a disposizione di cittadini e forze dell’ordine per contrastare i reati più frequenti, adattandoli alle criticità e peculiarità di ogni frazione. Gli incontri, che vedranno la partecipazione dell’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè e dei rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri. È possibile anticipare domande o temi da affrontare scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]

Prima tappa giovedì 13 aprile, alle 20,30 presso Centro La Terrazza via del Colle, 1, alla frazione Ponticella.