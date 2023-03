Sicurezza, installate altre tredici telecamere

Telecamere di sicurezza a Granarolo dell’Emilia e frazioni: ampliata la rete con 13 nuove postazioni. Si sta completando in questi giorni l’installazione sul territorio comunale delle nuove postazioni con telecamere di videosorveglianza e di lettura delle targhe veicolari. Si tratta in totale di 13 postazioni (di cui 5 nuovi varchi per lettura targhe), dotate ciascuna di una o più telecamere. In sei postazioni le telecamere sono già state installate, cinque saranno ultimate entro metà marzo e per le due su strada di competenza provinciale si attende il nulla osta della Città Metropolitana. È compresa anche una telecamera aggiuntiva al Parco della Resistenza, teatro di recenti gravi episodi di vandalismo, che è in grado da sola di monitorare la quasi totalità dell’area verde.

Questi apparati, voluti dal Comune per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità, migliorare il presidio e la sicurezza del territorio, ricostruire i transiti che avvengono in concomitanza di eventi di particolare rilievo ai fini della sicurezza, si aggiungono alle 23 telecamere di videosorveglianza e alle 6 di lettura delle targhe già presenti da tempo.

L’ampliamento della rete di telecamere è stato realizzato anche grazie al co-finanziamento del ministero dell’Interno ottenuto dal Comune con la partecipazione ad un bando ad hoc a fine 2021, dopo la sottoscrizione di un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto e il sindaco. L’importo complessivo del progetto di ampliamento è di 108.500 euro, di cui 65.100 finanziati da contributo ministeriale e 43.400 finanziati dalle risorse del bilancio comunale.

Ecco dove si trovano le nuove postazioni con telecamere: zona Borgo Servizi; fronte del Municipio; via Viadagola intersezione via Tartarini; Magazzino Comunale; parco via Carducci; parco della Resistenza; via Monti intersezione via Gramsci Risorgimento; rotatoria tra via Roma e via Cadriano; incrocio San Donato sp86; incrocio via Viadagolasp253bis; incrocio via Roma via Golena di Savena; via Rizzoli intersezione via Ghiaradino; via Quasimodo intersezione via Roma.

"Le abbiamo collocate in punti strategici per la sicurezza e per il controllo dei veicoli, anche sulla base di segnalazioni e richieste venute dai cittadini - dichiara il sindaco Alessandro Ricci -. Ora queste persone sanno che certamente verranno identificate grazie alla rete di sorveglianza sempre più capillare che è a disposizione delle indagini delle forze dell’ordine".

Zoe Pederzini