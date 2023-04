Sicurezza, la ricetta Patto Visconti-Ascom: "Blitz nelle zone calde e nuove telecamere"

di Luca Orsi

"Sì legalità. No abusivismo". È lo slogan della campagna lanciata da Ascom, che ieri ha ospitato il prefetto Attilio Visconti per un incontro con gli associati nella sede di Palazzo Segni Masetti. "Il concetto di legalità è a noi molto caro", affermano Enrico Postacchini, presidente Ascom, e il direttore Giancarlo Tonelli. Perché "dove ci sono legalità e decoro c’è terreno fertile per le imprese".

Sulle principali preoccupazioni dei commercianti – abusivismo, contraffazione e furti – c’è "la massima attenzione", rassicura Visconti. Ricordando l’impegno delle forze dell’ordine "per rendere la città e le vostre attività sempre più sicure".

Si tratta di "risposte concrete, non chiacchiere", afferma. E cita i risultati ("superiori alle previsioni") dei primi due mesi di quei "servizi interforze ad alto impatto" introdotti dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E attuati nelle zone della movida, alla Bolognina, al Pilastro, in zona stazione e in centro.

Servizi che "non escludo possano essere previsti anche a livello di area metropolitana".

Si parla di "40 interventi in due mesi, in cui sono state controllate 6.500 persone, tremila stranieri". Trentaquattro gli arresti, 72 le denunce. I veicoli controllati sono stati 700, circa 400 gli esercizi commerciali, "con sei revoche di licenza proposte". E sequestri di armi, droga, cellulari, denaro.

Per la lotta ai falsi Visconti cita i dati della Guardia di finanza, che da gennaio a oggi "ha sequestrato 800mila prodotti, denunciato 103 persone, elevando 400 contravvenzioni". A tutela del made in Italy sono stati sequestrati 550mila pezzi, con 80 denunce e 33 persone sanzionate. "Stiamo facendo calare il senso di insicurezza percepito – commenta il prefetto –. Bologna ha problemi, ma nel complesso è una città molto sicura o sicura, se paragonata ad altre realtà".

In aiuto alla lotta alla criminalità e al degrado, "al primo posto c’è la videosorveglianza, al secondo il poliziotto o carabiniere di Quartiere". L’una e gli altri molto apprezzati dall’Ascom, che chiede un aumento sia delle pattuglie di vicinato che delle telecamere.

A febbraio, ricorda Visconti, il Comune "ha stanziato un milione di euro per un nuovo sistema di videosorveglianza, di ultima generazione, in aggiunta al finanziamento di 500mila euro da parte del Viminale".

Si parla di nuove telecamere in zona stadio, Caab, fiera, al Navile, in San Donato. "A fine mese partono i lavori – afferma il prefetto – che si spera siano terminati per fine estate".

Visconti ipotizza anche, in un prossimo futuro, l’utilizzo di "telecamere portatili, collegate alla rete wi-fi, da spostare e concentrare di volta in volta dove più necessario.

In merito agli agenti di quartiere, visto che nell’ambito di "alto impatto" le pattuglie appiedate in Bolognina sta dando già "buoni risultati", con "diminuzione dei furti e aumento del senso di sicurezza".

Sempre in tema di pattuglie, il prefetto vorrebbe vedere, "la prossima estate, i carabinieri a cavallo nei parchi. Resta da risolvere, però. il problema delle stalle".