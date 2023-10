Sicurezza, lo scontro politico. Opposizioni: "Comune assente". Il Pd: "Il governo dia risposte"

Quello di piazza dei Martiri "è un fatto grave, in una zona sulla quale stiamo chiedendo alle forze dell’ordine particolare attenzione, perché numerose sono le segnalazioni per problemi di spaccio e ordine pubblico". Quindi "mettiamo a disposizione delle autorità inquirenti le nostre telecamere di videosorveglianza presenti" nell’area. Matilde Madrid, Capo di gabinetto e delegata alla Sicurezza urbana per Palazzo d’Accursio, ieri ha fatto così il punto sul fatto di sangue di piazza dei Martiri. Non sono tardati i duri commenti delle opposizioni, ai quali però ha risposto una levata di scudi da parte del Pd. Il tema, intanto, è stato già messo all’ordine del giorno del prossimo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, martedì o mercoledì in Prefettura. Il sindaco Matteo Lepore, attualmente in una missione istituzionale in Albania, ha sentito il questore Isabella Fusielo e il prefetto Attilio Visconti.

"Ormai in quell’area la violenza è una questione quotidiana, e dopo la passerella di alcuni giorni fa tutto è tornato come prima – ha attaccato Matteo di Benedetto (Lega) –. La giunta ha abbandonato il territorio, ora però prenda misure concrete: presidio fisso della Polizia Locale, controlli e telecamere". Gli hanno fatto eco il capogruppo di Forza Italia in Comune, Nicola Stanzani e la capogruppo berlusconiana al Porto-Saragozza, Annamaria Cesari. "Un problema di degrado divenuto insopportabile per chi vive e lavora in quella zona, il degrado di una parte di città completamente dimenticata". Stesso tenore da FdI. "Grave problema di sicurezza in piazza dei Martiri", hanno tuonato Stefano Cavedagna e Fabio Brinati, mentre per Francesco Sassone e Manuela Zuntini "Lepore prenda il telefono e agisca per la riqualificazione di quello che una volta era il salotto della città, invece di mandare messaggini a Giorgia Meloni in cui si lamenta del fatto che Fratelli d’Italia chiede più sicurezza in piazza dei Martiri". "Il Comune dovrebbe intervenire, perché il rischio è che i cittadini perdano la fiducia nelle istituzioni e cerchino una ‘giustizia fai da te‘ – ne sono convinti i consiglieri comunali civici Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli –, Palazzo d’Accursio è sempre più lontano dalle necessità quotidiane dei propri cittadini".

Per Francesca Scarano, invece, "l’ennesimo e tragico fatto di piazza dei Martiri è solo la conferma di una vasta zona sempre più fuori controllo, nonostante le dichiarazioni e le promesse disattese della giunta – ha affermato la consigliera del Misto –. In una città che dovrebbe crescere per turismo, queste zone sempre più numerose e pericolose danneggiano non solo l’immagine di Bologna, ma anche la qualità della vita". Il Pd ha chiosato altrettanto duramente dopo la carrellata di interventi del centrodestra. "Le destre speculano a fini politici, trascurando il fatto che le telecamere che chiedono ci sono già e che le registrazioni sono a disposizione degli inquirenti – hanno risposto i consiglieri Michele Campaniello e Claudio Mazzanti –. La Polizia Locale non ha competenza in materia di ordine pubblico e di criminalità: si assumano le proprie responsabilità. Fratelli d’Italia e Lega forse non si sono accorte che adesso siedono nella stanza dei bottoni e che spetta a loro dare risposte".

Paolo Rosato