Sicurezza negli ospedali Posti di polizia potenziati Raccolte 400 denunce

di Nicoletta Tempera

Cinquantuno protocolli Eva, per le vittime di violenza sessuale, attivati. Circa duecento cinquanta interventi in ausilio del personale sanitario e 681 referti inviati all’autorità giudiziaria, oltre a 398 denunce raccolte. Sono i numeri di un anno di lavoro dei tre posti di polizia degli ospedali Maggiore, Sant’Orsola e Rizzoli. Che dal 2023, in accoglimento delle direttive del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in città sono già stati potenziati, sia aumentando il numero di operatori in forze agli uffici, che ampliando l’orario di apertura, dalle 8 alle alle 20 con la possibilità, in caso di necessità, di spingersi alle 22. Lo ha annunciato la dirigente dell’Anticrimine della polizia, Silvia Gentilini, spiegando come "sono state recepite le richieste di auto del personale sanitario, che spesso opera in condizioni di difficoltà, benché in città e provincia, al momento, non abbiamo registrato situazioni di aggressioni, fisiche o verbali, di particolare gravità. Spesso il problema maggiore è quello di gestire i pazienti innervositi, anche in un momento di particolare disagio, dalle lunghe attese al pronto soccorso e il nostro ruolo è di intermediari".

Nello specifico, parlando di numeri, all’ospedale Maggiore, dove sono presenti quattro poliziotti con l’ufficio diretto dal vice ispettore Kamran Waid Sirhindi, sono stati 104.154 gli accessi al pronto soccorso e, considerata la presenza del Trauma Team dove convergono le vittime di incidenti più gravi, 468 i referti inviati all’autorità giudiziaria. Le denunce raccolte sono state invece 78 e gli interventi in ausilio del personale medico cinquanta. Inoltre, all’ospedale Maggiore arrivano anche tutte le vittime di violenze sessuali per essere sottoposte ai protocolli sanitari necessari: lo scorso anno sono state 51.

Al Sant’Orsola, dove il posto di polizia, guidato dal sovrintendente Gabriele Capiluppi, conta invece tre operatori, gli accessi al pronto soccorso sono stati 137mila e 198 i referti inviati all’autorità giudiziaria; 200 le denunce raccolte; e un centinaio gli interventi in ausilio del personale medico. Infine, al Rizzoli, nel posto di polizia guidato dal vice sovrintendente Alessio Saltutti, con due agenti in forze, gli accessi al pronto soccorso sono stati 30964 e 15 i referti inviati all’autorità giudiziaria; 120 le denunce raccolte; e anche qui un centinaio gli interventi in ausilio del personale medico.

"I posti di polizia – dice ancora la dirigente Gentilini – fanno tanto: recepiscono denunce, inviano referti all’autorità giudiziaria per le indagini, fanno vigilanza interna ed esterna negli ospedali. Ad esempio, ultimamente al Maggiore è stato denunciato un soggetto che danneggiava le auto in sosta, rintracciato a seguito delle numerose segnalazioni che ci sono arrivate da frequentatori dell’ospedale e sanitari".