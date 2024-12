Sicurezza nelle linee ferroviarie, controllati milioni di passeggeri

Sono stati controllati 13.698 treni e più di 16 milioni di passeggeri nell’ultimo mese. Sono, fa sapere il Mit, i numeri dell’operazione Natale sicuro di Fs security. "L’incremento degli sforzi ha avuto il via lo scorso 25 novembre. In generale, il rafforzamento del personale che custodisce stazioni e convogli ha dato i suoi frutti con numeri significativi. Rispetto al 2023, l’anno che sta per concludersi ha fatto segnalare +19% di treni protetti con verifiche mirate anche a bordo e +21% di passeggeri controllati".