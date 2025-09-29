Il nodo sicurezza e il nuovo posto di polizia in Bolognina: ecco cosa ha detto il questore

Bologna, 29 settembre 2025 - "Sono sicuramente soddisfatto: in Bolognina le cose stanno andando indubbiamente meglio". Anche il questore Antonio Sbordone assicura il miglioramento sul fronte sicurezza e criminalità nel cuore pulsante del quartiere Navile, sostenendo quindi la tesi dell'assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, che in consiglio comunale, qualche giorno fa, aveva già annunciato la schiarita sul territorio vittima di delinquenza e spaccio.

"In Bolognina le cose stanno andando meglio - dice il questore -, dopodiché è evidente che ci sono questioni strutturati che non riguardano solo le forze di polizia e che resteranno". Ma è anche evidente che "un lavoro sinergico può dare dei frutti", come dimostra "piazza XX Settembre - continua Sbordone -. Lo ripeto spesso: parlo di piazza XX Settembre come anche di altre zone, perché è quella la strategia" da seguire. Quella che coinvolge "tutti, perché oggi le politiche della sicurezza non è possibile pensare di farle solo con le risorse delle forze di polizia o con l'atteggiamento repressivo e securitario - specifica -. Non è possibile, non sono quelli i tempi". I tempi, infatti, sono quelli di "una sicurezza da concepirsi a tutto tondo, solo in questo modo le persone possono avere veri e strutturali benefici".

Il nuovo posto di polizia

La Questura sta continuando a lavorare con Palazzo d'Accursio per individuare spazi e locali destinati al nuovo posto di polizia in Bolognina: "Credo che entro l'anno ci riusciremo", anche perché "entro l'anno dovrebbero arrivare anche le risorse - spiega Sbordone -. Anzi, arriveranno sicuramente le risorse che sono previste, non solo per la Bolognina ma anche per rinforzare tutto l'organico della polizia in città e in provincia". E in attesa dei rinforzi, in Bolognina "siamo presenti con un camper nostro, e anche i carabinieri hanno posizionato una stazione mobile. Da lì partiamo per dei servizi straordinari che stiamo ripetendo quotidianamente e mi pare di poter dire che la comunità è contenta - precisa -. Poi ci sono questioni strutturali legate anche all'urbanistica e alla presenza di numerosi extracomunitari non adeguatamente inseriti nel tessuto sociale e lavorativo, e questo è un problema che resta".

Nel complesso, però, "senza particolare enfasi né entusiasmo, devo dire che sono sicuramente soddisfatto - chiude il questore -. Stiamo provando ad affrontare tutti i problemi che ci sono, in sintonia con le altre istituzioni e con la comunità. Abbiamo una comunità giustamente esigente, che ha delle forti aspettative nei confronti delle forze di polizia, e dobbiamo sintonizzarci con loro, nel senso di non trascurare qualsiasi segnale, qualsiasi elemento, qualsiasi sofferenza, perché è indubbio che ci sono delle persone che soffrono delle situazioni di disagio, di degrado, di pericolo e dobbiamo essere pronti a calibrare i nostri interventi per lenire queste sofferenze".