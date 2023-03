Sicurezza online Protocollo polizia-Ateneo

L’Alma Mater e la polizia postale rinnovano l’accordo di collaborazione per i prossimi tre anni. L’intesa dura dal 2017 e mira a prevenire e contrastare gli attacchi informatici, fronteggiando tempestivamente le situazioni di emergenza, le minacce e gli incidenti all’infrastruttura tecnologica dell’Ateneo. "Gli attacchi informatici sono aumentati, dal 2020, del 98% – spiega Alessandra Belardini, dirigente Polpost –. Nel 2023 i numeri sono meno, ma comunque in aumento. E cambiano velocemente le fenomenologie. L’Università è un’infrastruttura critica che va protetta a livello nazionale. La rete non crea anonimato, ma ci sono forme di nascondimento sempre più sofisticate. L’attacco può avvenire attraverso un server drive generico o in forma di pagamento". Per prevenire gli attacchi, la polizia adopera un sistema di informazione preventiva: "Riceviamo un ‘allert’ sul fenomeno di attacco del momento – continua Belardini –. Faremo degli incontri mirati su pedopornografia online e cyber terrorismo". Una forma di collaborazione costruttiva per la struttura di Unibo, che contiene una numerosa quantità di dati sensibili, amministrativi e di ricerca. "Oltre a cercare di essere più tempestivi ed efficaci – dice il rettore Giovanni Molari – collaboriamo in termini di ricerca e di didattica sugli argomenti sempre più sensibili per la sicurezza dei dati. La frode informatica è frequente e quotidiana, con anche tentativi di utilizzo di materiale non lecito". Il protocollo punta alla condivisione e all’analisi tempestiva delle minacce di frode, lavorando sinergeticamente in rapporto diretto tra Ateneo e polizia. Alla firma dell’accordo, il questore Isabella Fusiello, Rebecca Montanari, delegata del rettore per le tecnologie digitali, ed Enrico Lodolo, dirigente e responsabile di Cesia - Area Sistemi Informativi e Applicazioni.

Mariateresa Mastromarino