Sicurezza, Piantedosi al Pilastro. Disgelo con Lepore, ma Fdi tira dritto

Dopo il grande freddo, arriva il primo chiarimento. "Un passo positivo", sottolineano sia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sia il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il patto sulla sicurezza che avrebbe dovuto diventare un progetto pilota anche per altre città d’Italia alla fine non è stato firmato, ma un’intesa sulla Bolognina, quartiere difficile tra spaccio e criminalità nella prima periferia della città, è stata raggiunta. Un risultato non sperato visto il botta e risposta (con bordate) tra ministro e sindaco su Qn-Carlino.

L’occasione del primo tentativo di collaborazione è stata l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri al Pilastro, luogo simbolo delle stragi della Uno Bianca, con il comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo (che ha definito "le stazioni dei carabinieri luoghi di conforto") e i familiari delle vittime, che con Anna Maria Stefanini, madre del carabiniere Otello ucciso assieme ai colleghi Mauro Mitilini e Andrea Moneta, chiedono "la verità, perché quella dei fratelli Savi non è neanche metà". Prima della cerimonia, decisivo è stato l’incontro di mezz’ora in Prefettura tra Piantedosi, Lepore e il prefetto Enrico Ricci. Ma se disgelo sarà, già ci sono i primi ostacoli: dai meloniani che si mettono di traverso alle distanze su Cpr per gli spacciatori e proroga delle zone rosse. Resta una certezza: la quadra tra Viminale e Comune sulle misure da mettere a terra in Bolognina è stata trovata. E presto arriveranno un nuovo posto di polizia, l’aumento degli organici e un ufficio mobile del Carabinieri. Il senso dell’intesa (il patto si firmerà più avanti) è chiaro: "Dobbiamo partire dalle cose che ci uniscono e poi affrontare quelle che ci dividono", sintetizza il sindaco.

Un’impostazione tenuta anche da Piantedosi nel suo discorso, dove ha ricordato "il lavoro in corso con il Comune per trovare un accordo" sulla sicurezza. Visione diversa, però, da Fratelli d’Italia con il senatore Marco Lisei e l’eurodeputato Stefano Cavedagna (in pole per sfidare Lepore alle Comunali): "Qualsiasi collaborazione con il sindaco sulla sicurezza significherebbe farla fallire". Tradotto: un patto con Bologna non è visto di buon occhio dall’azionista di maggioranza del governo. In ogni caso sul tavolo rimangono divisioni. Per il ministro "la proroga delle zone rosse è stata già valutata anche dalle autorità locali, in ambito del Comitato per l’ordine pubblico e quindi andiamo avanti". E se l’ala sinistra della giunta Lepore sosterrà il ricorso al Tar? "Chi lo deciderà si prenderà le proprie responsabilità", taglia corto Piantedosi.

Il Cpr per gli spacciatori, aggiunge, "come ha detto il sindaco non è una cosa che deve rientrare in un accordo, perché è un’iniziativa di competenza dello Stato. Noi ci crediamo fortemente, quindi ci ripromettiamo di prendere in considerazione l’ipotesi". Lepore (che ha salutato Piantedosi chiamandolo "amico della nostra città") su Cpr e zone rosse tiene il punto: "Il nostro no al Cpr è noto, quindi deciderà il governo che cosa vuole portare avanti". Quanto alle zone rosse, "non sono pregiudizialmente contrario, l’importante è che servano".

Rosalba Carbutti

Nicoletta Tempera