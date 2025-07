Sicurezza in piazza XX Settembre a Bologna, i carabinieri: la zona rossa funziona

Bologna, 3 luglio 2025 – Controlli intensificati e arresti incrementati. E fari puntati sullo spaccio di stupefacenti, alla tutela dei minori e degli anziani, così come il recupero delle piazze cittadine. Su questo si è concentrato in particolar modo l’operato dell’Arma dei carabinieri dall’inizio dell’anno a oggi. A raccontarlo è il comandante provinciale Ettore Bramato (video), a poche ore dal concerto della Fanfara dei Carabinieri in piazza XX Settembre, nell’ambito del progetto XXL Piazza Libera.

Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri (Schicchi)

Un’area considerata ‘zona rossa’, insieme con la Montagnola e la Bolognina, al centro delle cronache, vittima di degrado, delinquenza e insicurezza, su cui Confcommercio Ascom, Comune e forze dell’ordine stanno lavorando anche con strumenti di sicurezza integrata e attività intensificate.

E in vista dell’evento, Bramato snocciola i dati delle attività di prevenzione e controllo dei primi mesi dell’anno: “Abbiamo controllato circa settemila persone, allontanandone più o meno 70 con provvedimento amministrativo giudiziario - inizia Bramato -. Abbiamo anche soggetti per possesso ingiustificato di armi bianche”, cioè armi da taglio come coltellini.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, “abbiamo incrementato del 2% gli arresti e intensificato i controlli”, arrivati a quota 22mila. Le persone controllate sono circa “28 mila, mentre i veicoli dodicimila. Nel frattempo abbiamo aumentato le misure di prevenzione”.

Sotto le Due Torri, c’è una forte volontà della società e delle forze dell’ordine nel “cercare di riprendere in mano quei quartieri degradati - aggiunge il comandante -. Un’azione che non è solo di recupero, con attività di prevenzione e polizia, ma anche connotata da azioni ed eventi culturali e ludici”. Questo è il senso “della presenza della banda della Fanfara di Firenze” stasera alle 20,30 proprio in XX Settembre.

Oltre alla piazza vicino alla stazione, il lavoro si è concentrato anche sulle piazze Aldrovandi e Verdi. Per la prima, “i miglioramenti ci sono - afferma Bramato -. Nell’agosto 2023, al mio arrivo in città, quella era sede di violente risse. Siamo intervenuti con diverse attività e ora il volto si è trasformato: sembra una piccola Trastevere”. Su Verdi, invece, “bisogna ancora lavorare - dice -, ma lì incide anche la presenza dei cantieri. Quando tutto sarà finito, anche piazza Verdi sarà bonificata”.

Minori e anziani

Occhi puntati sul “traffico di sostanze stupefacenti, che è ben strutturato e sul quale ci siamo impegnati - prosegue il comandante -. Un altro problema è quello dei minori rapinati da altri minori con coltelli: anche in questo caso abbiamo segnalato numerosi minori all’attività, alcuni sono stati arrestati”. Attenzione anche “sulle truffe agli anziani - chiude -. Nell’ultimo periodo abbiamo arrestato tre soggetti in tre occasioni”. E alle potenziali vittime il messaggio è chiaro: “Se vi contattano fingendosi carabinieri e vi chiedono dei soldi, non siamo noi. Mi raccomando.”