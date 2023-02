Sicurezza Bologna, il questore: “Maxi controlli in arrivo al Pilastro”

Il questore Isabella Fusiello intervistata nel salotto di Patrizia Finucci Gallo

Bologna, 22 febbraio 2023 – Una parola al centro: prevenzione. Perché i problemi sociali non possono essere risolti solo con interventi di ordine pubblico, per quanto in alcuni casi imprescindibili e necessari. Per questo, dopo le operazioni in zona stazione e in Bolognina, i maxi controlli interforze arriveranno anche al Pilastro.

Ad annunciarlo è stato il questore Isabella Fusiello, ospite del salotto di Patrizia Finucci Gallo all'hotel Guercino, in via Serra, nel cuore della Bolognina. E proprio dai controlli delle ultime settimane in uno dei quartieri più caldi della città è partito io ragionamento del numero uno di piazza Galilei sulla situazione dell'ordine pubblico sotto le Due Torri.

"Un'altra zona che richiede la nostra presenza è il Pilastro, è quella la prossima zona da presenziare" ha annunciato Fusiello, che ha insistito molto anche sul valore della prevenzione grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini. “Il cittadino stesso è presidio di sicurezza, ma se alle sette di sera diversi quartieri sono completamente al buio, e non ci sono attività commerciali aperte è chiaro che quelle zone vengono abitate da persone che vivono nell'illegalità” ha detto il numero uno di piazza Galilei.

Che al centro dei suoi ragionamenti ha messo anche la legge sull’immigrazione, ormai non più rispondenti alla realtà della società italiana attuale.

La normativa, ha detto Fusiello, "andrebbe modificata. Ritengo che l'immigrazione sia un fenomeno che va governato con molto buonsenso e molto equilibrio. E ritengo anche, da sempre, che bisognerebbe essere più comprensivi verso chi è in Italia per motivi di lavoro e cerca un modo di integrarsi. Il legislatore dovrebbe riflettere di più su chi arriva in Italia con l'idea di delinquere”.

Tra le emergenze di cui le forze dell’ordine si occupano con la "massima attenzione” ci sono quella degli anarchici (“un movimento dormiente per molto tempo, riemerso proprio a causa delle proteste contro il 41 bis ad Alfredo Cospito”) e quella delle violenze domestiche (“ormai la nostra centrale operativa interviene di più per casi di maltrattamenti che per reati contro il patrimonio: è una vera e propria emergenza che va affrontata anche dal punto di vista culturale e sanitario, a partire dai comportamenti degli uomini”).

Infine, una riflessione sulle aggressioni in stazione ad agenti e personale ferroviario. Secondo il questore, infatti, “i tornelli non servono” per ridurre questi episodi, anche perché “molti ragazzi” autori di questi episodi “viaggiano regolarmente con biglietto e abbonamento”. “Si chiede la nostra presenza sui treni, ma quanti sono questi treni? Centinaia, e quanti poliziotti devono stare sui treni? A questo punto si dovrebbero sguarnire le strade e il problema si riverserebbe sulle strade _ ha detto Fusiello – Ci vuole un controllo maggiore anche da parte di Trenitalia: in altri paesi ci sono altre figure che non sono i poliziotti sui treni. Noi possiamo dare un contributo e prevedere un paio di pattuglie ma non possiamo stare su tutti i treni che sono 300 al giorno”.

E difatti le Fs hanno creato Fs security, la società che accentra e unifica le funzioni di sicurezza in stazioni e sui treni e che presto potenzierà il personale dedicato a queste attività.