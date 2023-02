Le infrastrutture bolognesi finiscono sotto la lente di ingrandimento. Sina (società Iniziative Nazionali Autostradali Spa-Gruppo ASTM) in raggruppamento temporaneo con Franchetti Spa si è infatti aggiudicata la gara d’appalto per il censimento e ispezione di ponti e manufatti di competenza della Città metropolitana.

Il contratto, della durata di 750 giorni – che prenderà il via nelle prossime settimane – ha per oggetto il censimento di ponti, viadotti, cavalcavia, cavalcaferrovia, sottopassi e manufatti e le ispezioni visive, con redazione di schede di difettosità. Il costo stimato per il progetto è di circa un milione e le opere coinvolte sono, in totale, 517.

Nel dettaglio, saranno compiute diverse attività, quali il censimento, ovvero la localizzazione delle opere sul territorio con associazione di alcune informazioni di base, anche di tipo geometrico, utili per una prima individuazione e identificazione della struttura, così come l’ispezione visiva di dettaglio e la compilazione delle schede di difettosità per la verifica dello stato di degrado dell’opera e dei suoi elementi strutturali.

Un lavoro minuzioso, in quanto la Città metropolitana è caratterizzata da una forte disomogeneità di territorio, passando dalla pianura agli Appennini: saranno quattordici le persone impiegate, di cui sei della Franchetti.

"Stiamo osservando un’onda: quella della crescente preoccupazione sul ciclo di vita dei ponti e delle grandi infrastrutture nei grandi paesi industrializzati. Secondo le nostre stime gli investimenti previsti per la manutenzione delle grandi infrastrutture solo nel 2023 in Italia sono di oltre un miliardo", commenta Paolo Franchetti fondatore e amministratore delegato di Franchetti S.p.A, dopo aver annunciato anche l’aggiudicazione di commesse nell’ultimo trimestre dell’anno 2022 per un valore a livello di gruppo pari a circa 7,5 milioni di euro, di cui 5,6 milioni solo in Italia.

"Un portafoglio molto diversificato -– aggiunge l’ad – che ci permette di osservare il cambiamento importante di strategia da parte dei grandi operatori nelle infrastrutture, che non può prescindere da una più accurata allocazione delle risorse e pianificazione a lungo termine per prevenire e gestire il progressivo deterioramento delle grandi opere".

"A premiarci è stata la grande esperienza in questo campo – precisa Marco Garozzo, amministratore delegato di Sina – la nostra realtà è attiva sul controllo e sul monitoraggio da più di sessant’anni. E la competenza in questo settore si rivela ancora una volta fondamentale".

Giorgia De Cupertinis