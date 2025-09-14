Sicurezza, rifiuti, tram: sindaci sotto esame

Il terreno incolto vicino al centro sportivo Filippetti e la buca di via Macchiavelli, il bus alla domenica fino a Riale e il potenziamento delle corse sulla ferrovia Bologna-Vignola, le baby gang al Gran Reno e l’abbandono dei rifiuti in via Guicciardini. Queste alcune delle decine di domande poste venerdì sera ai sindaci Matteo Ruggeri di Casalecchio e Davide Dall’Omo di Zola Predosa dai cittadini di Riale nel corso del tradizionale confronto alla Sagra di San Luigi. Raccolte con una serie di video dalle ragazzine della parrocchia Anna, Emma e Sara, sono servite alla prima edizione del "TG della Sagra". Il fuoco di fila delle domande è continuato con quelle arrivate on line, quelle raccolte nei giorni scorsi per email, quelle poste dal pubblico presente e, infine, quelle di Gabriele Mignardi, a lungo cronista del Carlino, che moderava l’incontro.

"Da cinque anni vi faccio la stessa domanda – ha chiesto il signor Sammarchi –: perché le strisce sulla strada sono tutte sbiadite?". E Franca Malaguti: "Saranno realizzate le case all’ex Hatù e all’ex Sapaba di Casalecchio?". "Perché Casalecchio è così sporca?", ha chiesto Roberto Mignani, ex vice sindaco della cittadina sul Reno. E Andrea Tonelli, consigliere comunale di Rete civica centrodestra, ha aggiunto: "A cosa ci serve il tram?". Ed ecco le risposte dei due sindaci. "Buche nelle strade – ha rivelato il sindaco Dall’Omo –: in un anno ci vogliono un milione e mezzo di euro per riasfaltarle tutte. In cassa abbiamo solo 250mila euro. Vertenza Yoox: nessuno ci ha avvisati. Dei 211 esuberi proposti da Mytheresa, lo abbiamo letto sui giornali".

E queste alcune risposte del sindaco casalecchiese Ruggeri. "Via Marconi riaprirà prima della fine di ottobre prossimo. Ieri abbiamo riaperto via Corridoni. A breve stringeremo un accordo con Gran Reno per una maggiore sicurezza della struttura. Le tratte ferroviaria per Vignola e Porretta sono già sature di treni e on si possono aumentare le corse. È vero, a Casalecchio c’è un problema di pulizia delle strade, ma la tariffa sulla raccolta dei rifiuti rimane la più bassa di tutta l’Emilia Romagna. Potenzieremo l’ufficio bandi per intercettare tutti quei finanziamenti europei. Sull’ex Sapaba attendiamo il pronunciamento dell’Autorità di bacino del Po, mentre sull’Hatù si deve pronunciare l’Arpae".

Nicodemo Mele