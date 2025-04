Sicurezza stradale, incontro coi tecnici

Si è svolto a Castello d’Argile, nella sala polifunzionale in via del Mincio, un incontro sulla sicurezza stradale e sul nuovo codice della strada. Dopo i saluti del sindaco Alessandro Erriquez, il giovane consigliere comunale Simone Garutti ha coordinato i lavori con gli esperti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale e la polizia locale Reno-Galliera. "In una sala affollata – dice primo cittadino –, i primi interventi hanno evidenziato, con testimonianze molto toccanti, il senso di responsabilità che deve prevalere sulle strade. E le conseguenze potenzialmente drammatiche per imprudenze ed eccessi, con particolare rilevanza sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti". Ai partecipanti l’Osservatorio ha dato strumenti utili per la guida sicura, come alcol test rapidi, equipaggiamento per biciclette.