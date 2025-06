Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutto pronto per Ambiente Lavoro

Tutto pronto per Ambiente Lavoro 2025 (BolognaFiere 10-12 giugno), la più importante occasione di aggiornamento tra professionisti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il convegno inaugurale “ASL incontri – Riflessioni sui Piani Regionali della Prevenzione 2021-25: l’approccio orientato all’equità e le prospettive per il nuovo Piano della prevenzione” si svolgerà martedì dalle 9 alle 13. I lavori si apriranno con gli interventi di Daniela Galeone, del Ministero della Salute, di Tommaso De Nicola (direzione centrale prevenzione Inail), Nicoletta Cornaggia (Coordinamento interregionale salute e sicurezza luoghi lavoro), Giuseppe Diegoli (Regione Emilia-Romagna) e Davide Ferrari dell’Azienda Usl di Modena.

L’edizione 2025 ha scelto di focalizzarsi sui Dpi, dispositivi di sicurezza individuale. È confermato infatti Sicur Labor che presenterà il meglio della produzione, un programma di workshop dedicati e le ultime tendenze in fatto di abbigliamento professionale: la Dpi Fashion Week prevede sfilate, break dance per valorizzare il contenuto estetico, oltre che quello pratico, del workwear. Collegato a Sicur Labor anche il Campo Prove dove le aziende potranno mettere in funzione i propri prodotti in una simulazione di rischio a dimostrazione di quanto l’utilizzo di dispositivi di protezione e le nuove tecnologie applicate loro possano letteralmente salvare e cambiare la vita dei lavoratori.

Alle novità presentate dalle aziende impegnate nello sviluppo di nuovi dispositivi di protezione individuali, Ambiente Lavoro affiancherà Start Up Your Safety, l’iniziativa speciale dedicata alle idee e alle esperienze più innovative in cui centri di ricerca, università e start up potranno presentare i propri progetti e le proprie soluzioni a contrasto di malattie e incidenti professionali.