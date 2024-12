Sicurezza sul lavoro: due attività sospese in piazza Aldrovandi

Due attività sospese e quasi 16mila euro di multe, per gravi violazioni alle normative per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono l’esito dei controlli messi in campo dai carabinieri della stazione Bologna, impegnati assieme ai colleghi del Nas e del Nil, nel servizio che ha visto come ‘obiettivi’ bar, ristoranti e negozi di alimentari nella zona di piazza Aldrovandi. In particolare, sono state due le attività dove sono state riscontrate irregolarità: una è stata trovata sprovvista della mancata applicazione delle procedure di auto controllo ‘Haccp’, oltre alla mancata redazione del documento di valutazione rischi e alla mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza; l’altro esercizio commerciale è stato trovato sprovvisto della redazione del documento valutazione dei rischi. Nell’ambito di questa attività, i carabinieri hanno elevato ammende per un totale complessivo di 8.900 euro e sanzioni amministrative per un totale c di 7mila euro, nonché il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di entrambe le predette aziende.

Il servizio si inserisce in una ‘campagna’ tesa a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori, che i carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli, sempre in centro, nelle attività commerciali e di ristorazione.