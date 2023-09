Sicurezza sul lavoro, lo studio. Telecamere e tute con sensori: "Possono salvare delle vite"

Dopo l’infortunio mortale al Marconi, dove ha perso la vita Alfredo Morgese, 52 anni, c’è chi invoca la tecnologia per ridurre queste tragedie. L’Università di Bologna ha diversi progetti in atto. In particolare, Rocco Vertechy, professore ordinario di Meccanica applicata delle Macchine presso Ingegneria industriale, dirige un laboratorio di sensori innovativi per il manifatturiero avanzato.

Professore, dopo l’incidente mortale al Marconi si parla molto di sistemi di sicurezza avanzati. Il suo gruppo su cosa lavora?

"Studiamo diverse tecnologie. Da un lato sistemi robotici che possano collaborare con l’uomo e ridurre i carichi di lavoro. Dall’altro sistemi di tracciamento in tempo reale. L’obiettivo – mediante l’utilizzo di telecamere o sensori, magari installati sulle tute – è ricostruire il movimento umano mentre opera sulla macchina".

Come funzionano e come potrebbero aiutare a ridurre gli incidenti?

"I sensori trasmettono a un computer la posizione precisa di ogni arto rispetto alla macchina. Una volta inseriti i parametri desiderati, se la distanza minima tra il dito dell’operatore e la fresa è superata, viene mandato un impulso e la macchina rallenta o si ferma".

Come mai questi sistemi non sono più diffusi? Nelle nostre auto, per dire, i sensori di parcheggio li abbiamo tutti…

"Ci sono una serie di problematiche. Innanzitutto le tipologie di sensori sono diverse e ogni applicazione va studiata a sé, a seconda del luogo di lavoro e della mansione svolta dall’operatore".

Quanto potrebbero essere efficaci nell’evitare gli infortuni?

"Potrebbero sicuramente essere efficaci per ridurli. Manca un po’ l’aspetto normativo, che definisca come i ’tag’ per i tracciamento possano essere inclusi in un sistema di protezione individuale. Generalmente, l’operatore non gradisce essere monitorato, mentre è più facile installarli a bordo macchina".

Sono sistemi che costano molto?

"Dipende un po’ dalla tipologia: maggiore l’accuratezza, maggiore il prezzo. Le etichette con segnali radio a banda ultralarga hanno costi bassi, per i sistemi con la telecamera in un ambiente chiuso parliamo di 400 euro, ma anche in quel caso bisogna vedere se la luminosità del luogo di lavoro lo consente. Le tute sensorizzate, quelle che offrono una ricostruzione dei movimento possono andare da qualche centinaio a ventimila-trentamila euro, ma il costo del sensore in sè è meno di 10 euro. La spesa grossa è il software, ma con un’elevata diffusione, il costo cala".

Andrea Bonzi