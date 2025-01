"Sicurezza, taser anche alla polizia locale"

"L’assessore Matilde Madrid ripensi alla sua posizione sul taser alla polizia locale". Lo chiede Federico Coratella, segretario del sindacato Csa di polizia locale. "Da tempo – spiega il sindacalista – si ripropone il problema della sicurezza degli agenti della polizia locale, sempre più esposti a interventi e a situazioni altamente rischiose per la propria integrità fisica, sia per l’ormai sempre più crescente degrado della nostra società, che per la cronica carenza d’organico che colpisce le forze di polizia". Rischi a cui però gli agenti della pl non sono a volte preparati a rispondere, "senza l’adeguata preparazione o le dotazioni di sicurezza e autotutela. Non è un caso se, ormai, quasi tutte le polizie locali europee, oltre che la stragrande maggioranza di quelle italiane, vengano dotate di strumenti idonei e previsti dalla legge regionale, come ad esempio lo spray anti-aggressione e il tactical baton - bastone estensibile non visibile che non crea fratture ossee ma solo una temporanea immobilità dell’arto colpito".

La polizia di Bologna a oggi "è dotata esclusivamente dello spray urticante – dice ancora Coratella – contro aggressori che in un clima di ormai diffusa impunità, si scagliano contro chi per lavoro deve far rispettare le leggi. Considerando che chi dovrebbe difendere i cittadini, tra cui ci sono a pieno titolo gli operatori della Polizia Locale, deve prima di tutto essere messo in grado di difendersi, l’Amministrazione dovrebbe tutelare in primis i propri dipendenti, in questo caso gli operatori di pl, con tutti gli strumenti possibili per la loro sicurezza. Pertanto, chiediamo all’assessore alla sicurezza di rivalutare la sua dichiarazione anacronistica sulla non possibilità durante il suo mandato di dotare la pl di Bologna con il taser, che denota una presa di posizione non condivisibile, probabilmente basata su stereotipi ormai superati e non da dati concreti, e coglie in modo positivo l’acquisto delle body cam. Il Csa chiederà formalmente all’Amministrazione e al comandante della pl di dotare nel frattempo la polizia locale di bastone estensibile, di spray OC (già in dotazione) e Body cam, oltre che di giubbotti antiproiettile, così come ormai avviene anche a Ravenna, Reggio Emilia, Modena, Parma".