Sicurezza tra le valli Savena e Reno. Le Ganzole vietate ai mezzi pesanti

Ganzole vietate ai mezzi pesanti fino al 15 marzo. Da ieri infatti con l’installazione dei cartelli che ribadiscono l’ordinanza della Città metropolitana di Bologna viene dato evidenza al provvedimento che punta a rafforzare le condizioni di sicurezza del valico tra le vallate del Reno e del Savena. Concretamente il divieto riguarda le strade provinciali 37 (Ganzole) e 58 (Pieve del Pino) per tutto il periodo invernale ed è obbligatorio per per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. "Si tratta di un provvedimento che risponde alle richieste di sicurezza di tanti cittadini e dei pendolari che ogni giorno utilizzano queste strade per recarsi al lavoro -dice il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani-.

Un intervento importante e che accolgo con soddisfazione anche perché è il frutto della collaborazione tra diversi Enti" dice il sindaco con chiaro riferimento a quanto si è registrato più volte anche lo scorso anno quando questa arteria di primaria importanza per i collegamenti tra Sasso Marconi, Pianoro e Bologna furono bloccate a causa di camion che col gelo o la neve uscirono di strada o non erano più in grado di affrontare il forte dislivello altimetrico che, in caso di maltempo, rende difficoltoso il transito per i mezzi pesanti, rischiando di creare situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione, aggravate dalle restrizioni di carreggiata ancora presenti in alcuni punti a seguito delle frane di maggio".

Ed è proprio in considerazione di quanto accaduto lo scorso anno e aggravato dagli eventi calamitosi della primavera, in particolare nel borgo di Ganzole dove ancora oggi ci sono restringimenti di carreggiata, che i due comuni (Sasso e Pianoro) d’intesa con Palazzo Malvezzi, hanno condiviso l’ordinanza evidenziata con una segnaletica stradale realizzata appositamente.

g.m.