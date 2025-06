Da dove arrivano le sigarette di contrabbando, sequestrati oltre 160 Kg all’aeroporto di Bologna

Bologna, 13 giugno 2025 – Il sequestro di circa 167 chili di sigarette, tabacco sfuso e prodotti da fumo per narghilè; la contestazione di 13 sanzioni amministrative e tre persone denunciate per ipotesi di reato connesse all’importazione illegale dei prodotti.

Questo l’esito dell’attività di monitoraggio e controllo eseguita all’aeroporto Marconi di Bologna, nei primi cinque mesi del 2025, svolta congiuntamente dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I traffici illeciti hanno interessato le principali tratte aeree internazionali in arrivo a Bologna, provenienti da Tunisia, Pakistan, Egitto, Turchia, Armenia e Georgia.

I risultati di servizio di maggiore rilievo si sono riscontrati nei mesi di febbraio, marzo e maggio.

Il 26 febbraio, durante un controllo su un passeggero proveniente dall’Egitto (via Atene) sono stati scoperti 30 chili di sigarette American Eagle Gold. Un uomo, residente in Lombardia, è stato denunciato e nei suoi confronti è stato eseguito il ritiro del passaporto (in forza di un provvedimento del Tribunale di Bergamo).

Il 22 marzo, sono stati trovati e sequestrati quasi 48 chilogrammi di sigarette Marlboro nascoste nel bagaglio di un cittadino tunisino in arrivo da Tunisi. Anche in questo caso si è proceduto alla denuncia.

Importante operazione anche quella dello scorso 15 maggio, quando è stata fermata una cittadina bielorussa proveniente da Yerevan (via Vienna) trovata in possesso di quasi 39 chilogrammi di tabacchi di varie marche. Tutti i prodotti sequestrati risultavano privi del contrassegno di Stato ed erano destinati ad un circuito di distribuzione parallelo ed illegale.