Siglato gemellaggio a due passi da Parigi

Il Comune di Castiglione dei Pepoli ha ufficialmente siglato il patto di gemellaggio con la città di Nogent sur Marne, Comune di 31mila abitanti nella regione dell’Ile-de-France, a sud-est di Parigi.

Nogent sur Marne è una cittadina che ha una comunità italiana molto numerosa ed attiva. In questa comunità ci sono anche cittadini con origini castiglionesi che ricoprono oggi incarichi importanti, come Christophe Ippolito che è vice sindaco e suo padre Patrick Ippolito che è presidente del Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali di Nogent. Il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri afferma: "Il gemellaggio con Nogent sur Marne è per noi l’occasione per aprire un canale importante per scambi di tipo culturale, turistico, sportivo, commerciale ed economico. Ma lo è soprattutto per gli scambi scolastici e quindi le giovani generazioni. Vogliamo infatti che i nostri ragazzi abbiano l’opportunità di conoscere realtà diverse, per accrescere il proprio patrimonio formativo e diventare cittadini europei più attivi e consapevoli".