Siglato l’integrativo alla Kiwa Cermet, più flessibilità

Salario, smart working e flessibilità. Sono le conquiste che arrivano con il contratto aziendale alla Kiwa Cermet con cui Rsu e Fiom-Cgil hanno sottoscritto, fra la fine di dicembre e i giorni scorsi, tre accordi per le aziende del Gruppo Kiwa, filiali italiane di una multinazionale americana che si occupa di testing, ispezioni e certificazioni per il settore industriale. In particolare la sede di Granarolo Emilia e le filiali sparse in Italia con oltre 200 lavoratori interessati. Dunque, migliora il salario: un aumento del 5% della retribuzione annua lorda per tutti i lavoratori a partire da marzo, determinando un incremento del salario fisso. L’accordo prevede inoltre una una tantum di 175 euro, l’aumento fino alla soglia fiscale del welfare aziendale, l’innalzamento del premio di risultato che passa da 500 a 800 euro.

Capitolo smart working: si mantiene nel 2023 con il diritto a 96 giorni di lavoro agile, otto giornate al mese. In tema di flessibilità, i lavoratori potranno svolgere la propria prestazione in una fascia oraria va dalle 8 alle 19, in qualsiasi luogo sul territorio nazionale. Dal punto di vista normativo e salariale, infine, viene sancito il diritto alla disconnessione, la tutela dal controllo a distanza (in deroga al jobs act), e il diritto all’erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro a distanza e un suo aumento da sei a sette euro giornalieri. L’accordo, in un’ottica di bilanciamento fra vita e lavoro, amplia la flessibilità in ingresso e uscita ad un’ora fra le 8 e le 9 del mattino e la estende alla pausa pranzo. Il nuovo contratto, dice la Fiom, "fortifica anche le azioni in merito a salute e sicurezza e facilita l’utilizzo dei permessi dei permessi per assistenza dei portatori di handicap".