E’ morta la signora Peticca, Riale in lutto per Gabriella Casolo Ginelli

Addio alla signora Peticca

Zola (Bologna), 14 marzo 2023 – Riale perde la fondatrice del suo doposcuola. Si è spenta l’altra notte nella sua casa di Sora, Gabriella Casolo Ginelli, più nota come ‘la Signora Peticca’: dal cognome del marito Umberto, che ha sempre appoggiato la dedizione con la quale la moglie-insegnante per almeno un trentennio si è dedicata al sostegno e al recupero scolastico di centinaia di studenti.

Aveva 77 anni, e da prima della pandemia per problemi di salute aveva deciso di abbandonare il lavoro volontario che per decenni ha svolto a servizio della comunità di san Luigi di Riale e trasferirsi nel paese natale del marito, nella provincia di Frosinone. Lo scorso anno non aveva però mancato alla celebrazione del sessantennale della Sagra dove per tanto tempo ha curato il servizio di accoglienza allo stand gastronomico.

Un compito nel quale era affiancata con entusiasmo da decine di ragazzi, molti dei quali coinvolti come studenti o come docenti nel doposcuola che fondò in parrocchia dopo avere preso coscienza del grave problema dell’abbandono scolastico e delle difficoltà delle famiglie di Zola e Casalecchio nel sostenere in modo adeguato il percorso formativo dei loro figli, in particolare i più fragili.

"A lei dobbiamo, soprattutto, la creazione del doposcuola, da dove sono passati centinaia di ragazzi, i quali sono certo la porteranno sempre nel cuore. Dio solo sa quanta grinta, schiettezza, generosità e amore ha messo nell’aiutare ogni ragazzo che da lei è passato", commenta Mario Vanelli, consigliere comunale e a suo tempo volontario di un servizio che continua tutt’oggi all’interno dell’aula che fu dedicata, ancora vivente, a Gabriella Peticca. Il funerale si celebra oggi pomeriggio a Sora, mentre sempre oggi alle 20,15 nella chiesa di San Luigi di Riale si recita il rosario e domani, alle 18,30 la messa di suffragio. g.m.