Silent Bob & Sick Budd L’incontro con i fan da Semm Music

Dopo il successo virale di Piano B e Piove ancora che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti stasera alle 19 Silent Bob & Sick Budd arrivano da Semm Music (in via Oberdan, 24F,) per presentare il nuovo disco d’inediti Habitat cielo e incontrare il pubblico. Il disco in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services, è stato anticipato dall’uscita di Mamma ho l’ansia e Bussola, singoli prodotti interamente da Sick Budd. "Habitat Cielo – racconta Silent Bob – è un disco nato parecchi mesi fa. Penso sia stato modellato dal cielo e dalle sue sfumature, è stato proprio il cielo a guidarmi ed ispirare poi tutte le canzoni che si troveranno nell’album".