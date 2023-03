Silvagni, Alamandini, Palestro Al via una serie di cantieri in varie strade della città

Il Comune fa il punto sui nuovi cantieri al via oggi in varie parti della città. Oggi e domani chiusa via Silvagni, dal civico 4 a via degli Orti, dalle 8.30 alle 19 per lavori di manutenzione a un impianto di telefonia. Da oggi al 31 marzo transito vietato (residenti esclusi) nelle vie Alamandini, Bagni di Mario, San Frediano, Stoppani e Valverde per pulizia di caditoie e griglie di raccolta delle acque piovane. I lavori sono curati da Hera. In via Palestro strada chiusa il 30 e 31 marzo dai civici 8a al 10 per un cantiere edile. Restringimenti della carreggiata in via Marco Polo oggi e domani per la realizzazione di un passo carraio all’altezza del civico 51. Altri restringimenti della carreggiata in via Centotrecento, della Luna, Legnano, Cracovia (lavori sul marciapiede) e degli Agresti.