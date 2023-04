Silver Economy, candidature ancora aperte

Le attività e i programmi di accelerazione a BIGBO si susseguono. Fino al 30 aprile sono aperte le candidature al Silver Economy Incubation System, l’ulteriore iniziativa della Fondazione, insieme a TechGarage e con il supporto di Intesa Sanpaolo, nata per accogliere e supportare progetti che portino soluzioni concrete negli ambiti dell’Autonomia, dell’Health Tech e della Silver Leisure. Poi ancora le nuove tappe che condurranno in autunno ai BIG Impact Days.

Ad inizio aprile si è svolto il primo evento, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, un focus sugli investimenti delle imprese dell’Emilia-Romagna in innovazione e sostenibilità e sull’importanza delle strategie Esg per il futuro dell’economia emiliano-romagnola, a sostegno del tessuto produttivo nel trasferimento tecnologico. Seguirà l’evento Circular Economy 4 Impact, dedicato all’economia circolare per scoprire uno dei mercati più rivoluzionari che guarda al pianeta come primario stakeholder delle attività umane, quindi includendo le esternalità finora omesse dall’economia tradizionale. Per esplorare l’impatto generato dall’unione tra il mondo dell’arte e la tecnologia all’avanguardia della cosiddetta blockchain, sarà la volta di Visual Art 4 Impact, che guiderà i partecipanti attraverso un’esperienza immersiva di mostre d’arte e dibattiti, spaziando dalle forme espressive più tradizionali alle ultime innovazioni artistiche. Infine, con premiazione finale del team vincitore in occasione dei BIG Impact Days, un hackathon della durata di 48 ore che negli spazi di BIGBO riunirà studenti e innovatori progettando risposte alle sfide lanciate dalla prossima edizione dei BIG Impact Days.