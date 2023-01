Silvia Pesci: "Siamo la casa delle foto d’arte"

di Claudio Cumani

Molti se ne sono accorti grazie all’esposizione dedicata al maestro della fotografia cinematografica (due premi Oscar) Roger Deakins ospitata nel sottopasso di piazza Re Enzo fino al 15 gennaio. Si sono accorti cioé del lavoro di una casa editrice bolognese di nicchia, Damiani, capace di imporsi da diversi anni sul mercato internazionale. Perché la mostra in questione,‘Byways’, trae origine dalla prima e omonima monografia di Deakins pubblicata appunto da Damiani nel 2021.

Racconta Silvia Pesci, presidente dell’azienda: "Fu lui a contattarci dopo aver visto i nostri volumi esposti in un’importante libreria di Los Angeles, Arcana. Voleva pubblicare gli scatti che fra un ciak e l’altro aveva collezionato nelle zone attorno ai set in cui si trovava. Uno sguardo sulle ’strade secondarie’, come suggerisce il titolo. La pubblicazione è stata un successo, siamo arrivati alla sesta edizione". In realtà di Damiani si era parlato anche tre anni fa quando Michael Stipe, storico leader dei Rem, era piovuto in città appunto per questioni editoriali: una collaborazione felice da cui sono nati tre libri e che ne prevede un quarto ora in lavorazione. Adesso arriva la notizia che la casa editrice cambia sede e si trasferisce in via Marsili 4.

Nuovi uffici ma stessa mission, Quella voluta da Andrea Albertini, l’editore per nulla profeta in patria, scomparso nel maggio del 2019. "Era un grande appassionato di arte fotografica e io voglio proseguire il suo lavoro", spiega la moglie Silvia Pesci che da sempre lo ha affiancato. Signora Pesci, come nasce l’avventura di Damiani editore?

"Per sessant’anni siamo stati stampatori di libri pregiati e solo nel 2004 Andrea decise il grande salto. Il primo libro fu ‘Kodachrome’ e subito capimmo che a fare la differenza, oltre alla qualità del prodotto, era la distribuzione. Col tempo siamo entrati nel mercato internazionale del libro fotografico d’arte e abbiamo stretto rapporti con i più grandi fotografi contemporanei da Martin Parr a Roger Ballen fino a Joel Meyerowitz. E’ stato un lungo percorso maturato attraverso le fiere internazionali e i contatti con musei, artisti e gallerie".

Quando è arrivata la consacrazione definitiva?

"Ci sono voluti vent’anni ma adesso i nostri libri, grazie ad Art Books e a Thames&Hudson, sono diffusi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia fino alla Cina. In Italia invece ci distribuiamo da soli attraverso il sito. Il mercato nostrano ovviamente ci interessa ma continuiamo a restare più forti sul versante internazionale".

Prosegue la collaborazione con Maurizio Cattelan?

"La rivista per sole immagini ‘Toiletpaper’ fondata e firmata da lui e da Pierpaolo Ferrari rimane per noi un caposaldo. Esce due o tre volte l’anno senza una cadenza precisa, ma è comunque una pubblicazione conosciuta, ancora una volta, soprattutto all’estero".

Quali novità nel 2023?

"Oltre ad accompagnare la mostra di Deakin prima a Tulsa in Oklaoma e poi forse a Parigi, lavoreremo a diversi progetti. Parliamo di libri su Eric Hart e Adrienne Raquel, di un volume sul surf di Brown Cannon e di una raccolta di immagini di Arthur Elgort sulla stilista Azzedine Alaia".

La disturba essere definita editrice di nicchia?

"Mi fa piacere, visto che il lavoro è la mia vita. In azienda siamo in cinque ma abbiamo uffici sparsi in giro per il mondo. E spesso i fotografi, come nel caso di Deakins, sono diventati ottimi amici".