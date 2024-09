Silvia Piscicelli lascia il Comune dopo 27 anni

Castel Guelfo

Le persone diventano familiari nei luoghi che frequentano, dove lavorano e passano gran parte della loro vita. Dopo 27 anni di servizio, Silvia Piscicelli lascia il suo impiego in Comune a Castel Guelfo. Ventisette lunghi anni dove sono cambiati colleghi e colleghe, ma sono passati anche i sindaci Luciano Olivieri, Dino Landi, Cristina Carpeggiani e l’attuale primo cittadino in carica Claudio Franceschi.

Piscicelli è arrivata a palazzo Hercolani Malvezzi nel marzo 1998, ha lavorato 14 anni ai tributi, poi dal 2012 per tre anni al protocollo, servizi vari e segreteria; poi al neonato servizio Urp e nuovamente alla segreteria servizi alla persona. Nell’ultima parentesi, tre anni, ancora all’Urp. Una lunga esperienza in vari uffici: ora il saluto, da lunedì Silvia Piscicelli non sarà più a Castel Guelfo ma lavorerà in un altro Comune.