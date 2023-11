Silvio Orlando ritorna con gli occhi di Momò al teatro Celebrazioni

pAttore pluripremiato, Silvio Orlando torna sul palco, aprendo la stagione di prosa del teatro Celebrazioni con un testo molto amato e che ha già riscosso molto successo. Il binomio, stasera e domani alle 21 è di quelli che non lasciano dubbi. ’La vita davanti a sè’, è la trasposizione in monologo del celebre romanzo di Romain Gary, pubblicato nel 1975 e diventano film appena due anni dopo (e poi ancora nel 2020). Si racconta di Momò, un bimbo arabo orfano che vive nel quartiere multietnico di Belleville a Parigi, nella pensione di un’anziana ex prostituta ebrea, Madame Rosa, che lo accudisce come una madre. Un testo pieno di tenerezza, umanità e forza che in quasi 50 anni non ha perso nulla della sua originalità. Silvio Orlando, con gli occhi e le parole di Momò, porterà lo spettatore dentro il dramma, affrontando con la giusta ironia la convivenza tra culture, religioni e stili di vita differenti: temi ancora oggi molto attuali e in cui il romanzo di Gary appare antesignano del presente.

"Il vero tema però – aveva spiegato l’attore a inizio tournée – per me non è tanto la convivenza tra etnie diverse, quanto il rapporto con la madre e con le donne. Si tratta di un materiale emotivo, sentimentale, necessario. È la mancanza della madre il vero nervo scoperto sotto la pelle del protagonista.

Accanto a Orlando, che ha curato anche la regia, sul palco si esibirà l’ensemble formato da Daniele Mutino (fisarmonica), Roberto Napoletano (percussioni), Luca Sbardella (clarinettosax) e Kaw Sissoko (koradjembe).