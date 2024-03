Simai e Toyota, accordo con Fiom: "Garantita la piena occupazione"

pSottoscritto l’accordo sindacale per la fusione di Simai in Toyota Material Handling Manufacturing Italy. A darne notizia sono la Fiom-Cgil di Bologna e Milano. L’intesa, a decorrere dal prossimo primo aprile, riguarda la Simai, azienda specializzata nella produzione di carrelli per il trasporto di materiali con sede a San Donato Milanese: già acquisita nel 2016 da Toyota Material Handling Manufacturing Italy – attiva nella fornitura di macchine per la movimentazione di merci con base a Bologna – dal prossimo mese di aprile ne rappresenterà a tutti gli effetti una unità produttiva.

L’accordo, viene evidenziato dalla Fiom bolognese e milanese, "non solo ha garantito il mantenimento della piena occupazione presso l’unità produttiva di San Donato Milanese, ma ha anche previsto un percorso progressivo di piena applicazione nei prossimi anni del contratto integrativo aziendale di Bologna anche alle lavoratrici e ai lavoratori del sito milanese, primo atto per arrivare nel 2026 al rinnovo della contrattazione integrativa per tutti". Il contratto integrativo aziendale di Toyota, concludono i sindacati, "rappresenta uno dei punti più avanzati della contrattazione aziendale per il territorio bolognese".