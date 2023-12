Simone Colangeli, da piccolo paziente a medico specializzato del Rizzoli di Bologna

Bologna, 19 dicembre 2023 – Quando era un ragazzino è stato in cura all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, da adulto ha scelto di fare il medico e curare le stesse patologie di cui ha sofferto. È questa la storia che ha voluto mettere nero su bianco Simone Colangeli, medico ortopedico specializzato al Rizzoli e che oggi lavora al Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio a Firenze.

Il suo libro, dal titolo ‘La vita è una corsa impazzita verso la felicità’ edito da Albatros, racconta attraverso la voce di Piero, una sorta di personaggio specchio, la sia battaglia contro un osteosarcoma, diagnosticatogli quando aveva appena 11 anni. Simone Colangeli si è trovato in pochissimo tempo ad essere ricoverato al Rizzoli e ad affrontare un difficile percorso di cura.

La famiglia lo ha seguito, i genitori e il fratello gli sono sempre vicini. Simone, dopo mesi di ricovero, è guarito e si è creato un legame indissolubile con l’ospedale e con il personale che lo ha curato e assistito. Legame così forte da indurre sia lui che il fratello a studiare medicina e diventare ortopedici e oggi a tornare al Rizzoli per presentare il suo libro.

“L’idea del libro è nata da un’esigenza personale: due anni fa ho smesso di interessarmi di Ortopedia oncologica e adesso mi occupo di Chirurgia vertebrale e la Traumatologia. Ho pensato che potesse essere d’aiuto fare qualcosa per questi pazienti, visto che non ero più in prima linea”, spiega l’autore. “Raccontare la mia storia mi è sembrata una cosa buona da fare – prosegue – . Ci ho messo un annetto, perché non è stato facile rinvangare certi ricordi. Alla fine mi sono deciso a spedire il libro e diverse case editrici che hanno accettato tutte e ho scelto Albatros”.

La parte più difficile da ricostruire “è stata quella della scoperta della malattia e dell’inizio delle cure”, oltre agli “episodi alla fine belli, ma anche tristi, che avevo cercato di cancellare dalla mente”. Altro passaggio delicato è stato quello di ricostruire le difficoltà di Simone e della moglie “nell’avere figli, a distanza di 30 anni dalla malattia. Abbiamo dovuto fare delle cure, però è andata bene anche lì e ringraziando il Cielo siamo diventati genitori di due bambini. Questo è stato un ulteriore motivo per cui ho voluto scrivere il libro”.

Ha provato “un’emozione grandissima” anche Marco Colangeli, fratello dell’autore, anche lui ortopedico della Clinica III al Rizzoli, che si occupa di patologie oncologiche muscolo scheletriche. “Spero che la sua storia di Simone possa dare forza a tutti i malati oncologici che oggi si trovano ad affrontare quello che lui ha vissuto e superato tanti anni fa”, dice. “Quando mio fratello ha avuto la diagnosi, nonostante fossimo in giovane età abbiamo comunque percepito l’importanza delle figure mediche che lo hanno curato e guarito, sia dal punto di vista clinico sia umano. Queste difficoltà che entrambi abbiamo superato hanno segnato il nostro futuro, perché poi abbiamo deciso entrambi di fare la professione di medico ortopedico, studiare a Bologna. Io mi trovo a fare questo lavoro in ambito oncologico. Ripensandoci vengono ancora i brividi, ma questo testimonia come tutta la vicenda che abbiamo vissuto abbia colpito anche il nostro cuore”.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna. “Questo libro è un’iniziativa meravigliosa – sottolinea - . Quando Simone ha cominciato a promuovere il suo libro ho capito che dovevamo riportarlo qui al Rizzoli e presentarlo un’occasione importante, come quella dei saluti natalizi”. “Raccontare questa storia con la voce dei pazienti, che poi diventano anche sanitari, medici e infermieri, commuove perché fa capire quanto è importante il lavoro che facciamo non solo come Istituto Ortopedico Rizzoli ma anche come personale sanitario, dell’assistenza e della ricerca”.