Simone Farinelli funerale oggi, le urla di dolore dei nonni del 20enne ucciso dall’alluvione a Pianoro

Bologna, 23 ottobre 2024 - Il Pantheon della Certosa a stento è riuscito a contenere le persone che hanno voluto salutare, per un’ultima dolorosa volta, Simone Farinelli, il 20enne rimasto vittima, in Val di Zena, dell’alluvione che sabato ha colpito duramente il territorio.

Il funerale di Simone Farinelli (nel riquadro piccolo in alto a destra), il ventenne ucciso dall'alluvione a Pianoro. Nella foto al centro la madre e il fratello di Simone con il sindaco Matteo Lepore e a sinistra il padre

Tanto i giovani amici di Simone, tanti i compagni del liceo Arcangeli sui cui muri, proprio ieri, è apparsa una scritto in ricordo del 20enne. Tantissimi anche i cittadini di Ozzano, dove Simone e il fratello maggiore Andrea vivevano, e di Pianoro.

Con loro erano presenti anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e quello di San Lazzaro di Savena Marilena Pillati oltre a Luca Lelli e Luca Vecchiettini: in entrambi i paesi della provincia oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Arrivati anche l'assessore regionale Raffaele Donini e la delegata metropolitana Simona Lembi. Alla cerimonia ha partecipato anche Rita Finzi (presidente dell'Accademia di Belle arti di Bologna, che Farinelli avrebbe dovuto iniziare in questa settimana) e il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari.

Urla di dolore, poco prima dell’arrivo del feretro, quelle dei nonni con cui Simone viveva: “Non lo si può accettare, non si può morire così. È una cosa vergognosa quello che è successo”. Un mezzo migliaio di persone ha accolto la bara di Simone che, in pochi minuti, è stata letteralmente cosparsa dai fiori portati in dono da amici e concittadini.