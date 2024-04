Simulazioni e prove di sicurezza nello stand della Polizia stradale

Uno stand della Polizia di Stato, nello specifico degli agenti della sottosezione locale di Altedo della Polizia stradale, è stata allestito domenica scorsa alla festa di strada ’Altedo in Fiore’. Un’occasione importante per entrare in contatto, in prima persona, con le attività delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polstrada hanno avuto modo, infatti, di interagire con la cittadinanza per sensibilizzare gli utenti sull’importante tema della sicurezza stradale, attraverso numerose prove tra cui quella in bianco con l’etilometro in dotazione, nelle quali si testavano i limiti personali di tolleranza all’assunzione di sostanze alcoliche. Ha riscosso successo anche il percorso di simulazione di guida in stato di ebbrezza, nel quale sia grandi che piccini hanno tentato di percorrere a piedi e con gli appostiti occhiali che simulano l’ebbrezza, il tracciato stradale disegnato a terra, cercando di evitare gli ostacoli.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato, unitamente ai vigili del Fuoco di San Pietro in Casale ed ai volontari della Croce Italia di Malalbergo, una dimostrazione di un intervento di soccorso di un grave incidente stradale. Sono state messe a disposizione due autovetture, al cui interno due volontari simulavano di essere incastrati nell’abitacolo. I volontari, poi, grazie all’intervento degli operatori della Polstrada e dei pompieri sono stati soccorsi ed estratti dalle lamiere, per poi essere affidati alle cure mediche dei sanitari. Al termine della festa, l’amministrazione comunale si è congratulata con gli uomini della sottosezione di Altedo: "Per l’estrema professionalità dimostrata durante e il costante supporto ed aiuto alla cittadinanza".

z.p.