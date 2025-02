Sindacati contrariati: ora confronto

La manovra tariffaria sul trasporto pubblico non convince i sindacati. L’incontro che si è tenuto ieri tra Cgil, Cisl e Uil e l’amministrazione, infatti, ha lasciato non poco amaro in bocca ai primi.

"Esprimiamo profondo disagio per essere stati convocati all’ultimo minuto utile e con le cifre dell’imminente manovra e dei conseguenti aumenti già apparse sui mezzi di comunicazione – scrivono Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta –. La delegazione sindacale ha chiesto, tra le altre cose, di non procedere con aumenti degli abbonamenti, con l’obiettivo di rafforzare il servizio pubblico, il suo utilizzo e per tutelare le fasce sociali che utilizzano prevalentemente lo strumento dell’abbonamento. Abbiamo registrato un rifiuto incomprensibile". Sarà avviato comunque un confronto sugli abbonamenti e su alcune tariffe agevolate per le categorie deboli.

Dal canto suo, il sindaco Matteo Lepore allarga le braccia: "I sindacati non hanno apprezzato i tempi della manovra - riconosce il primo cittadino –. Ormai le cifre erano state pubblicate, e questo non facilitava la trattativa. Ma non potevamo aspettare, se no ora la discussione sarebbe partita dai tagli obbligati da fare, e non è stato così".

a.bo.