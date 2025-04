Sindacati contro Pellegatti: "Uscita senza prospettive"

"Le domande dell’opposizione riguardo a cosa comporterà in termini di spesa per il Comune di Persiceto non fruire più dei servizi associati dell’Unione, come quelli informatici, la centrale di committenza, il servizio personale, sono rimaste senza risposta". A parlare sono Francesco di Napoli, responsabile Cgil Terre d’Acqua e Antonino Repace, funzionario Fp Cgil. I sindacalisti entrano nel merito della decisione del Comune di Persiceto di uscire dall’Unione di Terre d’Acqua a far data dal primo gennaio 2026.

"Abbiamo ascoltato da parte del sindaco di Persiceto, Pellegatti – dicono Di Napoli e Repace –, generici ’vedremo, valuteremo, potremmo convenzionarci oppure guardare alle offerte sul mercato’. Risposte disarmanti che attestano il salto nel buio che si sta compiendo". Secondo i sindacalisti, i fatti sono che Persiceto non ha mai voluto conferire nuovi servizi in Unione, come i servizi sociali, ad esempio, come più volte richiesto dai sindacati. L’altro fatto inequivocabile è che questa uscita quasi certamente farà da preludio a quella del Comune di Sant’Agata che avverrà a fine mese. Uscite che appesantiscono il bilancio degli altri quattro Comuni, Anzola, Calderara, Crevalcore e Sala, che eventualmente potrebbero decidere di andare avanti. "L’uscita di Persiceto e probabilmente quella di Sant’Agata – continuano Di Napoli e Repace – creano una problematica sui dipendenti provenienti dai due enti, sui quali si dovrà avviare un complicato tavolo di contrattazione sindacale. Parliamo di persone, con alte professionalità acquisite, e non permetteremo che vengano trattate come numeri per riempire delle caselle". E aggiungono: "Il giudizio è estremamente negativo su questa uscita unilaterale del Comune di Persiceto. Un’amministrazione che tira i remi in barca, perché si è stancata di gestire le criticità e complessità di questa Unione, al di là dei concreti benefici che gli ha portato in termini di finanziamenti e risparmi, è sintomatica di una cecità politica tipica di chi è arrivato al capolinea. E non ha più interesse ad amministrare la cosa pubblica in un’ottica di prospettive e progettualità".

Pier Luigi Trombetta